PSG : Des discussions pour une prolongation d’Achraf Hakimi ?

Alors que le mercato d’hiver vient à peine de fermer ses portes, certains dossiers restent sur la table des dirigeants du PSG. C’est en ce sens que des discussions pour une prolongation de contrat serait dans les tuyaux.

Arrivé au PSG au cours de l’été 2021, Achraf Hakimi s’est installé sur le flanc droit de la défense Rouge & Bleu sous les ordres de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier puis Luis Enrique. En ayant participé à la CAN 2023, l’international marocain est le septième joueur le plus utilisé par l’ancien sélectionneur de La Roja cette saison, en ayant participé à 23 rencontres toutes compétitions confondues, derrière les 29 de Kylian Mbappé, les 26 de Gianluigi Donnarumma, ou encore les 24 de Marquinhos. Dans ce contexte là et sur le plan sportif et statistique, Achraf Hakimi dresse un bilan de 4 buts et 5 passes décisives pour l’exercice 2023/2024. Avec un contrat courant jusqu’en juin 2026, le numéro 2 du PSG pourrait être l’objet de discussions pour une éventuelle prolongation. C’est en tous cas ce qu’affirme Fabrice Hawkins en répondant à une question sur son compte X personnel.

Les discussions ne vont pas tarder.. — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) February 14, 2024 X : @FabriceHawkins