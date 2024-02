PSG : Des nouvelles de l’état de santé de Gabriel Moscardo

Au cours du mercato hivernal, le PSG a enregistré l’arrivée de Lucas Beraldo mais aussi la signature de Gabriel Moscardo. Ce dernier a, dans la foulée, été prêté à son club des Corinthians, le temps pour lui de se remettre de sa blessure.

Le transfert de Gabriel Moscardo a longuement été retardé après sa visite médicale au cours de laquelle il lui a été décelé une blessure au pied. Après de longues tractations et réflexions entre le PSG et les Corinthians, le milieu de terrain brésilien a fini par s’engager avec le Paris Saint-Germain, en étant prêté à son club formateur pour le reste de la saison. L’occasion pour lui de se rendre au Qatar afin de se faire opérer, mais aussi de récupérer de sa blessure et son opération, retrouver le rythme et la compétition. Depuis son passage sur la table d’opération, Gabriel Moscardo marche avec des béquilles afin de ne pas poser son pied gauche au sol. Cependant, ce mardi 13 février, les nouvelles semblent plutôt bonnes, et sa récupération avance dans le bon sens et le bon timing. C’est en tous cas ce qu’affirme Bruno Andrade, journaliste pour UOL, qui explique que Gabriel Moscardo a commencé à poser son pied au sol, au moins partiellement. Pour son retour sur les terrains, le joueur prêté aux Corinthians devrait retrouver une marche normale à la fin du mois de février, et pourrait être libre de faire quelques exercices à ce même moment.