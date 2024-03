PSG : Donnarumma aux sommets européens sur sa ligne

Souvent pointé du doigt pour son jeu au pied, le gardien de but du PSG affiche des statistiques digne des sommets européens sur sa ligne. En effet, Gianluigi Donnarumma dresse un bilan chiffré qui fait de lui le meilleur dernier rempart sur sa ligne du Vieux Continent.

Arrivé au PSG au cours du mercato XXL de l’été 2021, Gianluigi Donnarumma a rapidement été mis en concurrence avec le titulaire indiscutable de l’époque : Keylor Navas. Ce n’est qu’une saison plus tard, avec l’arrivée de Christophe Galtier sur le banc du Paris Saint-Germain, que l’international italien est installé comme gardien numéro un, mettant ainsi fin à l’alternance installée entre lui et le Costaricain. Depuis, l’ancien de l’AC Milan est souvent pointé du doigt pour son jeu au pied et son manque de constance au cours d’un même match. Cependant, grâce à des chiffres dressés par @DTFootball_ grâce aux données de WyScout, la travail sur sa ligne de Gianluigi Donnarumma est mis en lumière. En effet, du haut de son 1m96, le champion d’Europe 2021 avec la Squadra Azzura se place tout simplement comme le meilleur gardien de but sur sa ligne des cinq grands championnats. Le portier du PSG compte 29,36xGot reçus pour 13,36xGot évités, soit un total de 45,5%xGot sauvés.

Sur le plan de la terminologie, les xGot correspondent à la probabilité qu’une frappe soit convertie en but selon sa puissance, la distance par rapport au gardien, la position du gardien dans le but. Ces paramètres appliqués à la probabilité que le gardien l’arrête, permet de dresser ces chiffres de xGot sauvés.

Top 10 des 5 grands championnats sur leur ligne

X : @DTFootball_