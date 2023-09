PSG / Dortmund : Les notes des joueurs parisiens

Le Paris Saint-Germain a retrouvé la Ligue des Champions ce soir face à Dortmund. Après des débuts poussifs, le PSG a trouvé la faille à deux reprises contre le club allemand. Les Parisiens ressortent gagnants, bien aidés par la passivité des hommes d’Edin Terzić.

L’ambiance était électrique au Parc des Princes. Les supporters parisiens répondent présents depuis le début de la saison, plus indulgents et compréhensifs envers les joueurs. En même temps, il y a un nouveau projet, des nouveaux joueurs et seulement quelques petits matchs joués. Les débuts de cette rencontre ont été poussifs pour Dembélé et Hernandez, un peu à l’image des parisiens dans les transmissions et dans la technique. Néanmoins, on ne pourra pas reprocher la combativité du défenseur français.

Vitinha, ça promet

Toujours relayeur gauche sur le papier mais positionné très haut sur le terrain. Vitinha prend la place de Kylian Mbappé sur le flanc gauche pour créer le danger chez l’adversaire. Contrairement à la saison passée, le Portugais fait parler sa technique et son intelligence du placement. Il combine souvent avec Mbappé et n’hésite pas à tenter sa chance. Chose qu’il n’arrivait pas à faire sous Christophe Galtier et pourtant il a une qualité de frappe intéressante. Il a été récompensé par une passe décisive offerte à Achraf Hakimi en seconde période pour le but du 2-0 (58′). Il a par ailleurs été élu homme de ce match. Mérité.

Dembélé, pire match depuis son arrivée

Dans les coups de pied arrêtés mais aussi dans le jeu, Ousmane Dembélé n’y était pas. Des passes ratées et des mauvais choix, voilà comment on peut résumer le match du Français. ll a encore l’étiquette du nouveau joueur parisien mais il va falloir être plus convaincant pour être à la hauteur des ambitions parisiennes cette saison. Allez Dembouz, courage.

À voir aussi : Le PSG réussit son entrée en lice en Ligue des champions face au BVB

Une stratégie offensive qui n’a pas payé…

Des tentatives et encore des tentatives, 12 en première période pour être précis. Les occasions il y en a mais le PSG n’est pas assez clinique. Ne pas marquer alors que l’on est dans la surface c’est comme danser avec sa soeur. Merci Diego Maradona pour cette citation. Elle a d’autant plus de sens quand on sait que sur 12 tirs le PSG n’a pas cadré une seule fois. Malgré ce 0-0, les supporters sont là. Avec un “Ô Ville Lumière” qui résonne dans les tribunes, comme pour dire qu’il y a encore de l’espoir en seconde période.

… Mais récompensée par la passivité allemande

La stratégie phase offensive de Luis Enrique était : étirer le bloc adverse avec un schéma en 4-4-2. Vitinha côté gauche, Randal Kolo Muani et Kylian Mbappé devant, Warren Zaïre-Emery et Manuel Ugarte au milieu. Le but, s’introduire dans l’axe en trouvant des relais dans les petits espaces et déstabiliser les trois défenseurs lents. Mais la solution n’est pas dans l’entrejeu, 5 défenseurs c’est dur à bouger. Et justement, la solution a été trouvée en seconde période. Il a suffit de seulement trois minutes en seconde période pour que le PSG trouve le chemin des filets.

Qui de mieux que Kylian Mbappé pour lancer les hostilités européennes, par un pénalty parfaitement tiré (49′). Son ami Achraf Hakimi ira de son petit but, quatre ans après son dernier inscrit en Ligue des Champions. Dortmund a décidé de ne plus défendre et c’était prévisible. « La défense de Dortmund c’est du beurre, et même pas besoin de couteau pour rentrer », voilà comment Emmanuel Petit résume le travail défensif inexistant de Dortmund ce soir.

Un résultat et un constat

Face à la grosse possession parisienne, Dortmund n’a pas profité des espaces disponibles dans le dos de la défense parisienne. Le PSG a bien gardé le ballon et n’a pas été si statique que ça. Il suffit juste d’assembler toutes les pièces du puzzle pour que cette équipe soit plus incisive face au but. Justement, des buts il en faut pour gagner un match. Et ce n’est pas les numéro 9 qui diront le contraire. Sauf que ni Randal Kolo Muani, ni Gonçalo Ramos n’ont trouvé le chemin des filets depuis le début de la saison. On a du mal à trouver Kolo Muani et le Portugais aussi. On ne joue pas beaucoup sur nos 9 depuis le début de la saison. Et sur les rares tentatives des deux joueurs il y a eu un manque de réussite.

Le PSG n’a pas battu une grande équipe ce soir mais peut se rassurer avant d’aller affronter l’Olympique de Marseille ce week-end. La joie des joueurs face à la Tribune Auteuil après la rencontre est le signe d’un engouement pour cette saison. Encore quelques réglages et le PSG pourra vivre les prochaines semaines avec plus de certitudes.

Les notes des Parisiens : Donnarumma 6 – Hakimi 7, Skriniar 6,5, Marquinhos 7, Hernandez 5,5 – Ugarte 7, Zaire-Emery 6, Vitinha 8 – Dembélé 3,5, Kolo Muani 4,5, Mbappé 6,5