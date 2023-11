PSG : Encore des records pour Kylian Mbappé

Kylian Mbappé s’est offert un triplé hier après-midi lors de la victoire du PSG contre Reims (0-3). Il affiche de belles statistiques en 2023 avec le club de la capitale.

Kylian Mbappé réalise un très bon début de saison en Ligue 1 avec le PSG. Auteur d’un triplé contre Reims hier, l’attaquant a inscrit son treizième but de la saison en championnat en onze rencontres. Comme le rapporte le compte X, Stat du Foot, il devient le deuxième joueur des Rouge & Bleu à atteindre la barre des 13 réalisations en 12 matches de championnat après Edinson Cavani lors de la saison 2017-2018. Il devient également le premier joueur français à atteindre les 13 buts en 12 matches de championnat de France depuis Hervé Revelli en 1969/70 (15). Avec ce triplé, il a inscrit 29 buts en Ligue 1 en 2023. Il est le deuxième meilleur buteur des cinq grands championnats en 2023 derrière Harry Kane (34).

Neuf tirs tentés contre Reims hier

Kylian Mbappé truste également les trois places des meilleurs buteurs français sur une année civile en Ligue 1 depuis 50 ans. Avec son 29e but en 2023 en Ligue 1 lors de la victoire du PSG à Reims, l’attaquant monte sur le podium. Il se rapproche des deux premières places avec ses 31 buts en 2018 et ses 32 buts en 2022. Il lui reste cinq matches pour marquer au moins quatre buts et s’offrir un nouveau record. Triple buteur hier, il s’est offert son huitième hat-trick en Ligue 1, le sixième avec le PSG. Kylian Mbappé devient le premier joueur depuis Delio Onnis à atteindre ce nombre (1984). De son côté, le compte X Paris Stats Germain indique que le numéro 7 parisien a tiré neuf fois au but contre Reims. Avec le PSG, il n’a tiré plus de fois, 10, qu’une seule fois. Face à… Reims en mai 2021. Sa moyenne de tirs par match est de 4,4 tirs/ 90 minutes.