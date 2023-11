Kylian Mbappé a terminé troisième du dernier Ballon d’Or. Son sélectionneur, Didier Deschamps, a fustigé les votants qui n’ont pas placé l’attaquant du PSG dans leur top 5.

Le 30 octobre dernier, Lionel Messi a remporté le Ballon d’Or, le huitième de sa carrière. L’Argentin (36 ans) a devancé Erling Haaland et son ancien coéquipier au PSG, Kylian Mbappé. Pour ce dernier, c’est la première fois qu’il monte sur le podium de la plus belle distinction individuelle du football. Comme chaque année, 100 journalistes votent pour élire le meilleur joueur du monde. Dans une interview accordée à BeIN Sports, Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus a été questionné sur la troisième place de son joueur au Ballon d’Or. Et il n’a pas hésité a taclé les journalistes qui n’ont pas placé Kylian Mbappé dans leur top 5.

« Avec ce qu’il a réalisé, il aurait mérité »

« Il aurait mérité de le gagner, qu’il soit troisième, c’est déjà une autre déception. Après, ce sont des votes de journalistes du monde entier. Il l’aurait mérité. Je ne dis pas que Messi ne l’a pas mérité ou que Haaland ne l’aurait pas mérité aussi. Il est jeune, mais bon, les années passent aussi. Avec ce qu’il a réalisé, il aurait mérité. Je n’ai pas à le consoler, je pense qu’il est évidemment déçu. […] Après, les votes, qui viennent un peu de partout, j’étais surtout, pour le moins, surpris, voire même un peu plus du vote de certains. Parce que, ne pas mettre Kylian Mbappé dans les cinq joueurs que certains ont choisis, c’est vraiment, je ne vais pas utiliser ce terme-là, malhonnêteté, mais on n’en est pas loin quand même.«