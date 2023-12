PSG – Fabian Ruiz ne jouera pas contre Dortmund

Sorti sur blessure contre Le Havre, Fabian Ruiz ne connaît pas encore la durée de son indisponibilité. Mais il ne devrait pas jouer contre Dortmund, match capital pour la qualification du PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Titulaire lors de la victoire du PSG contre Le Havre hier après-midi (0-2), Fabian Ruiz a quitté le terrain avant la dixième minute de jeu. Sur un duel sur un corner havrais, il a ressenti une douleur vive à l’épaule. Quelques heures après la fin de la rencontre, le club de la capitale a posté un point médical sur son numéro 8. Ce dernier souffre d’une luxation de l’épaule droite, sans fracture. Le PSG a fait savoir que des examens complémentaires seraient réalisés dans les prochains jours pour évaluer la durée de son indisponibilité. Ce lundi soir, Le Parisien explique que si sa durée d’indisponibilité n’est pas connue, il ne devrait pas pouvoir tenir sa place contre le Borussia Dortmund.

A voir aussi : Analyse CS – Arnau Tenas, un vrai concurrent à Gianluigi Donnarumma ?

Son forfait pour la fin de l’année par encore acté

Le quotidien francilien explique que les examens que l’international espagnol a passé ce lundi ont confirmé la gravité de cette blessure. « En revanche, des précisions sont encore attendues pour annoncer avec certitude le forfait de Fabian Ruiz jusqu’à la fin de l’année. » En plus de l’absence de l’ancien de Naples, Luis Enrique devra faire sans Warren Zaïre-Emery pour le déplacement à Dortmund. Le milieu de terrain sera donc dépeuplé pour cette rencontre capitale pour la suite de la saison européenne du PSG. Sur son compte Instagram, Fabian Ruiz a posté un message rassurant. « Merci à tous pour vos messages. Je me sens bien, un peu endolori, mais je me repose déjà à la maison. J’ai hâte d’être de retour le plus tôt possible. » Le Parisien conclut en expliquant que le coach espagnol devrait aligner un milieu de terrain Lee Kang-In, Manuel Ugarte et Vitinha en Allemagne.