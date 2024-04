PSG / FC Barcelone : les compositions probables

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1), le PSG affronte le FC Barcelone au Parc des Princes dans le cadre du quart de finale aller de Ligue des champions. Et Luis Enrique devra faire certains choix.

C’est le jour J. Après quelques semaines d’attente, le quart de finale tant attendu entre le PSG et le FC Barcelone aura lieu ce mercredi soir. Pour cette confrontation aller, les Rouge & Bleu peuvent compter sur un groupe quasi au complet où seuls Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele et Achraf Hakimi (suspendu) manquent à l’appel. Mais l’absence du Marocain obligera Luis Enrique à faire un choix au poste de latéral droit et ainsi chambouler sa ligne défensive.

Marquinhos au poste de latéral droit, Lee Kang-In en attaque

L’Equipe et Le Parisien s’accordent sur le même onze de départ pour le PSG. Sans surprise, Gianluigi Donnarumma occupera le but. Préservé face à Clermont, Nuno Mendes devrait retrouver son couloir gauche. Dans l’axe, Lucas Hernandez et Lucas Beraldo, qui a manqué les deux derniers matches pour cause de suspension, devraient former l’axe central. Enfin, pour pallier les absences d’Achraf Hakimi et Nordi Mukiele, Marquinhos devrait occuper le poste de latéral droit. « Ce choix pourrait permettre à son entraîneur de continuer à utiliser sa structure à trois derrière quand son équipe a le ballon, avec un Nuno Mendes aussi libre à gauche qu’Hakimi l’est habituellement à droite », explique le quotidien sportif. Ainsi, Warren Zaïre-Emery devrait occuper son poste au milieu de terrain, aux côtés de Fabian Ruiz et Vitinha. En attaque, un trio avec Ousmane Dembélé en numéro 10, Lee Kang-In sur le flanc droit et Kylian Mbappé sur le côté gauche.

En face, Xavi pourrait réserver une surprise dans son entrejeu. Si Pedri a pris part à la séance collective de mardi, il ne devrait pas être présent dans le onze de départ. En revanche, Frenkie de Jong pourrait faire son retour, selon L’Equipe. Il serait associé à Andreas Christensen et Ilkay Gündogan. Si le Néerlandais ne peut pas tenir sa place, il devrait être remplacé par le jeune Fermin. En attaque, le trio Lamine Yamal, Robert Lewandowski et Raphinha a des grandes chances d’être aligné.

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Marquinhos (c), L.Hernandez, Beraldo, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz – Dembélé – Lee, Mbappé

(Le Parisien) : Donnarumma – Marquinhos (c), L.Hernandez, Beraldo, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz – Dembélé – Lee, Mbappé Le XI probable de Barcelone : ter Stegen (c) – Koundé, Araujo, Cubarsi, Cancelo – De Jong (ou Fermin), Christensen (ou S.Roberto), Gündogan – Yamal, Lewandowski, Raphinha

Les compositions probables PSG / Barcelone (L’Equipe)