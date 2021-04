Danilo Pereira qui glisse en défense pour remplacer Marquinhos, Leo Paredes qui intègre l’entrejeu, le PSG reprend presque le onze de Munich pour rejouer le Bayern six jours après le succès 3-2 à l’Allianz Arena. Mauricio Pochettino fait le choix de la continuité, avec Neymar en meneur de jeu, et Kylian Mbappé en pointe. Mais l’entraîneur du PSG a plus de munitions sur le banc. Aucune surprise côté Bayern si ce n’est le forfait total de Goretzka.

Feuille de match du PSG / Bayern

Quart de finale retour de l’UEFA Champions League – Mardi 13 avril 2021 à 21h au Parc des Princes (huis clos) – Arbitre : Orsato (ITA) – Diffuseur : RMC Sport 1