Ce soir à 20h45 (RMC Sport 1), le PSG et le Bayern s’affrontent – au Parc des Princes – à l’occasion du quart de finale retour de Ligue des champions. Après la victoire du match aller (3-2), l’entraîneur parisien, Mauricio Pochettino, ne devrait pas réaliser de grands changements dans son onze de départ, par rapport au match à l’Allianz Arena. Suspendu au match aller, Leandro Paredes devrait débuter ce match et Danilo Pereira descendrait en défense centrale afin de compenser le forfait de Marquinhos. Alors comment sentez-vous ce match retour entre le PSG et le FC Bayern ? Annoncez votre pronostic ici.

Samedi dernier, le PSG s’était largement imposé sur la pelouse du RC Strasbourg (4-1). Un résultat annoncé ici par m.verratti et PSG do Brazil. Félicitations !