PSG / FC Nantes : Annoncez votre pronostic

Ce samedi soir (21h sur Canal Plus Sport et Canal Plus Sport 360), le PSG accueille le FC Nantes, à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1, avec pour objectif de conserver ses distances avec ses poursuivants.

Avant son match décisif de Ligue des champions face au Borussia Dortmund mercredi prochain, le PSG devra bien négocier sa rencontre face au FC Nantes au Parc des Princes. Pour cela, Luis Enrique devra se passer de quelques joueurs (Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas, Alexandre Letellier, Nuno Mendes, Presnel Kimpembe et Fabian Ruiz) mais pourra compter sur deux retours importants avec Marquinhos et Warren Zaïre-Emery. Une victoire permettrait aux Rouge & Bleu de maintenir à distance leurs poursuivants et de faire le plein de confiance avant le déplacement en Ligue des champions.

Et à quelques de cette rencontre face aux Nantais, comment sentez-vous cette rencontre ? La semaine passée, le PSG s’était imposé sur la pelouse du Havre (0-2). Un score annoncé ici par LamaLechat. Félicitations à lui !!!