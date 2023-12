PSG / FC Nantes : les compositions probables

Ce samedi soir (21h sur Canal Plus Sport et Canal Plus Sport 360), le PSG accueille le FC Nantes, à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1. Et Luis Enrique ne compte pas faire de turn-over.

Ce match face au FC Nantes aura une certaine importance pour le PSG. En plus de vouloir conforter sa place de leader, le club de la capitale voudra faire le plein de confiance avant son match décisif en Ligue des champions face au Borussia Dortmund. Et pour cela, Luis Enrique pourrait aligner une équipe qui pourrait ressembler à celle face au BVB dans quatre jours. Si les retours de Marquinhos et Warren Zaïre-Emery sont pressentis, les deux Parisiens ne devraient pas retrouver une place de titulaire au Parc des Princes face aux Canaris.

Asensio en faux numéro 9, Dembélé sur le banc ?

Avec la suspension de Gianluigi Donnarumma et les blessures de Keylor Navas et Alexandre Letellier, Arnau Tenas occupera le but des Rouge & Bleu. En défense, Achraf Hakimi, Danilo Pereira, Milan Skriniar et Lucas Hernandez devraient être alignés. Avec l’absence de Fabian Ruiz et le manque de rythme de Warren Zaïre-Emery, l’entrejeu devrait être composé de Manuel Ugarte, Lee Kang-In et Vitinha. En attaque, Luis Enrique aura du choix. Kylian Mbappé devrait retrouver son couloir gauche et Ousmane Dembélé garderait l’aile droite. Enfin, Marco Asensio pourrait occuper le rôle de faux numéro 9, selon L’Equipe.

De son côté, Le Parisien voit un onze de départ différent en attaque, avec quatre joueurs à vocation offensive. Avec la suspension d’Ousmane Dembélé face au BVB, Luis Enrique pourrait être amené à tester une nouvelle formule. Randal Kolo Muani prendrait ainsi l’aile droite et Bradley Barcola occuperait le couloir gauche. De son côté, Kylian Mbappé pourrait être aligné à la pointe de l’attaque aux côtés de Gonçalo Ramos ou Marco Asensio.

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Tenas – Hakimi, Danilo, Skriniar, L.Hernandez – Vitinha, Ugarte, Lee – Dembélé, Asensio, Mbappé (c)

(L’Equipe) : Tenas – Hakimi, Danilo, Skriniar, L.Hernandez – Vitinha, Ugarte, Lee – Dembélé, Asensio, Mbappé (c) Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Tenas – Hakimi, Danilo, Skriniar, L.Hernandez – Vitinha, Ugarte – Kolo Muani, Asensio (ou Ramos), Mbappé (c), Barcola

(Le Parisien) : Tenas – Hakimi, Danilo, Skriniar, L.Hernandez – Vitinha, Ugarte – Kolo Muani, Asensio (ou Ramos), Mbappé (c), Barcola Le XI probable du FC Nantes : Lafont (c) – Coco, Cömert, Castelletto, Merlin (ou Duverne) – M.Sissoko, Moutoussamy, Augusto – Mollet, Mohamed, Simon

Les compositions probables PSG / FC Nantes (L’Equipe)