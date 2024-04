PSG / FCB : Kylian Mbappé fustigé par la presse espagnole

La performance individuelle de Kylian Mbappé avec le PSG face au FC Barcelone ne cesse de faire couler de l’encre en France, et en Espagne. En effet, de l’autre côté des Pyrénées, nos confrères trouvent dans ce non-match du Français, la parfaite occasion de le fustiger.

Dans la presse française et les différents après-match, la performance de Kylian Mbappé face au FC Barcelone fait l’unanimité. En effet, tous les supporters et observateurs du PSG vont dans le même sens et parlent d’un non-match de la part du numéro 7 Rouge & Bleu. Dans les colonnes de L’Equipe et Le Parisien, le champion du monde 2018 a été crédité de la note de 3/10. Pour la presse espagnole, impossible de faire différemment. Pour nos confrères du journal AS, Kylian Mbappé n’a été « qu’une ombre » sur la pelouse du Parc des Princes, à l’occasion d’un match où le Français est passé « inaperçu« , à contrario de son compatriote Ousmane Dembélé. Si Marca peut en partie se réjouir de la défaite du PSG en soulignant que celle-ci pourrait pousser Kylian Mbappé a clarifié son avenir plus tôt que prévu, dans un encadré consacré au duel franco-français du match, le quotidien madrilène écrit : « Koundé a mangé Mbappé à Paris« .

L’arrogance de Kylian Mbappé

Pour le quotidien catalan Sport, le duel entre Jules Koundé et Kylian Mbappé a également largement été remporté par le défenseur français : « le crack de Bondy a terminé ce duel déstabilisé par le bon travail de son compatriote ». Toujours selon Sport, le capitaine de L’Equipe de France s’est distingué pour d’autres choses que sa performances : « Mbappé s’est plus fait remarquer pour ses contestations auprès de l’arbitre ou pour ses récriminations envers ses partenaires que par sa capacité à déborder« , écrivent nos confrères espagnols avant de conclure sur une prétendue arrogance du numéro 7 du PSG : « En petit comité, Mbappé avait méprisé le Barça. Une arrogance qu’il payé cher mercredi soir. Koundé a mis en évidence tous ses défauts, qui ne sont pas rares« .