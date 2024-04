Le PSG s’est incliné (2-3) face au FC Barcelone en quart de finale aller de Ligue des Champions. Une défaite qui comme à l’accoutumée à engendré son lot de critiques et analyses. Parmi celles-ci, Kylian Mbappé, pour sa performance individuelle, n’est pas épargné.

Le moins que l’on puisse dire concernant le match de Kylian Mbappé, est que le match du numéro 7 du PSG est insuffisant. Dans les colonnes de nos confrères de L’Equipe et Le Parisien, l’attaquant français a été crédité de la note de 3/10 pour sa copie rendue face au FC Barcelone. En 90 minutes, le champion du monde 2018 a touché seulement 44 ballons pour 13 perdus, et n’a cadré aucun des tirs tentés. Par ailleurs, un chiffre qui reflète les failles dans son positionnement sur le terrain : Kylian Mbappé a été signalé hors-jeu à trois reprises. C’est dans ce contexte et sur le plateau de Canal + en après-match que Samir Nasri a été invité à donné son sentiment sur le match de l’attaquant du PSG, qui pointe son attitude, en attendant son réveil pour le match retour : « Mbappé n’était pas intéressé. Il était dans son coin. Il n’était pas connecté avec ses coéquipiers. C’est du gâchis pour lui de jouer seulement arrêté. Il faut prendre le ballon d’un peu plus loin. Sans lui, le PSG ne peut rien faire. Ils ont besoin d’un grand Mbappé pour se qualifier« .