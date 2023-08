La PSG dispute ce soir (21h sur Canal Plus Sport 360 / Canal Plus Foot) son premier match officiel de la saison face au FC Lorient au Parc des Princes. Cette réception des Merlus est par ailleurs la première de Luis Enrique sur le banc parisien en Ligue 1 Uber Eats, synonyme d’une nouvelle ère qui débute sous les cieux parisiens.

Pour sa grande première sur le banc du Paris des Princes en tant que coach du PSG, Luis Enrique voit son groupe amputé de Kylian Mbappé, Marco Verratti et Neymar. Les trois joueurs sont dans le flou quant à leur avenir, et la nouvelle politique du club de la capitale s’applique : seul les joueurs impliqués dans le projet sont désirés. C’est en ce sens que le technicien espagnol aligne d’entrée les nouvelles recrues Rouge & Bleu que sont Lucas Hernandez, Milan Skriniar, Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Gonçalo Ramos, et Marco Asensio. Surprise au coup d’envoi, Marquinhos débute sur le banc et laisse son brassard de capitaine à Danilo Pereira.

Au-delà du rectangle vert, certains regards seront tournés vers les tribunes. En effet, selon nos confrères d’RMC Sport, la dernière recrue en date, Ousmane Dembélé devrait prendre place dans les travées du Parc des Princes, au même titre qu’un certain Kylian Mbappé.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné pour cette première de la saison en Ligue 1 pour le PSG. BON MATCH À TOUS !!!

3′ Le PSG fait circuler le ballon dans le camp des Merlus, qui attendent assez bas sur le terrain

6′ Les Parisiens récupèrent rapidement le ballon

8′ Première occasion pour Gonçalo Ramos. Sur une passe d’Asensio, Ramos enroule son ballon dans la surface mais Mvogo se détend bien

11′ 97% de possession de balle pour le PSG après 11 minutes de jeu

15′ Totale domination des Rouge & Bleu dans ce premier quart d’heure.

18′ Belle combinaison sur le côté droit mais la frappe d’Hakimi est contrée par la défense lorientaise

20′ Toute l’équipe se met au pressing dès la perte du ballon et sans surprise c’est rapidement récupéré

23′ Grosse contre-attaque menée par Hakimi, mais Meïté défend bien face au Marocain

25′ Encore une grosse récupération d’Ugarte après un nouveau pressing collectif

30′ Très belle passe d’Asensio vers Vitinha. Le Portugais ne fait pas le bon choix et tarde trop

33′ Ugarte est partout depuis le début du match. L’Uruguayen a une activité impressionnante sur le terrain

35′ Le centre de Lee Kang-In ne trouve pas preneur. Mais il y avait du monde dans la surface

42′ Première situation pour Lorient sur une récupération haute. La frappe d’Abergel lointaine touche le poteau

La feuille de match de PSG / FC Lorient

1ère journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21h00 – Diffuseurs : Canal+ Foot et Canal+ Sport 360 – Arbitre : Bastien Dechepy – Assistants : Cédric Favre et Gwanaël Pasqualotti – Quatrième arbitre : Nicolas Rainville. – VAR : Dominique Julien et Christian Guillard