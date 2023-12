Le PSG s’est imposé 2 buts à 1 au Parc des Princes face au FC Nantes au terme d’un match soporifique. Découvrez les notes des joueurs parisiens après cette rencontre.

Dans une soirée animée en tribune par le dixième anniversaire des Parias Cohortis, les Parisiens n’ont franchement pas brillé et ont laissé un goût de suffisance au Parc des Princes. Malgré une victoire arrachée à la fin de la seconde mi-temps (2-1) au FC Nantes, les joueurs Rouge et Bleu n’ont pas été convaincant à quelques jours du choc face à Dortmund. Dans cette prestation soporifique, Bradley Barcola a néanmoins brillé et inscrit son premier but sous les couleurs du PSG, Mbappé lui a été transparent, une fois de plus…

Barcola, seul parmi les siens.

L’international espoir a brillé, fait preuve de fulgurance quand son équipe, elle, ronronnait, et surtout, a ouvert son compteur but avec les Rouge et Bleu. Dans son couloir gauche, Bradley Barcola (7,5) a réussi plus d’une fois a percé la défense nantaise, pourtant solide pour contenir Mbappé et le couloir droit. Si le numéro 23 n’a pas forcément été efficace à la conclusion de ses actions, il l’a été pour réveiller le Parc des Princes en fin de première mi-temps et ouvrir le score.

Mbappé toujours inexistant et inquiétant

Le capitaine d’une mi-temps (après la sortie de Marquinhos à la 61e minutes) avait pourtant démarré la rencontre sur les chapeaux de roues. En numéro 9, Kylian Mbappé (4) a forcé Lafont a réaliser un arrêt important dès la première minutes, mais après plus rien. Du moins, plus grand-chose, car on retrouvait le numéro 7 parisien souvent, mais les déchets techniques, les duels perdus et l’absence de vision sur certaines actions auront fait de la star parisienne l’attaquant le moins bon ce soir au Parc des Princes. De son côté, Lee a réalisé un bon match, notamment avec son coup de pied arrêté millimétré sur le second but parisien. Ugarte est loin des attentes placées en lui après son début de saison et Hakimi reste une pièce maîtresse du système de Luis Enrique.

Les notes des joueurs parisiens : Tenas (6) – Hakimi (6), Marquinhos (5), Danilo (5), Hernandez (5,5) – Vitinha (6), Ugarte (4), Lee (6,5) – Soler (5), Mbappé (4,5), Barcola (7,5).