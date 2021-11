Kherer : « Un match, ça ne va pas toujours dans notre sens »

Titulaire ce samedi après-midi contre Nantes lors de la victoire du PSG (3-1), Thilo Kehrer a été l’auteur d’une très belle action défensive pour éviter à Nantes de revenir dans le match. Le défenseur central a été auteur d’une prestation solide. À l’issue du match, il a été interrogé sur la MNM, qui a très certainement réalisé son meilleur match, même si la finition n’était au rendez-vous.

« Un match, ça ne va pas toujours dans notre sens, on doit s’adapter, et pour l’instant cette saison on s’adapte très bien à toutes les situations. On a montré beaucoup de belles choses, dans le jeu mais aussi défensivement. Après le carton rouge on a joué encore plus serré, on savait que ce serait difficile mais on est resté ensemble, et à la fin, la victoire, c’est ce qui compte, salue l’Allemand dans des propos relayés par le Figaro. La MNM ? On sent que ça vient petit à petit, on se trouve de plus en plus sur le terrain. On le travaille tous les jours à l’entraînement. C’était aussi une bonne préparation pour mercredi.«