PSG / Nantes : Les notes des Parisiens

À 4 jours de son déplacement à Manchester, le PSG recevait ce samedi, le FC Nantes pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Privé de sa charnière centrale habituelle, Pochettino a titularisé Kehrer et Diallo aux côtés de Bernat et Hakimi pour protéger la cage de Keylor Navas. Au milieu, on notera la titularisation de Gueye mais surtout celles de Paredes et Verratti, capitaine du soir pour lancer la « MNM » dans les meilleurs conditions. Quelques absences mais aussi beaucoup de retours pour former une équipe des plus compétitives.

La première mi temps commence sur les chapeaux de roues avec l’ouverture du score des Parisiens sur leur première action. Paredes tente sa chance de loin et trouve la déviation décisive de Mbappé parfaitement placé pour lancer son équipe. Sous les chants d’un virage d’Auteuil en feu, Neymar et Mbappé se trouvent les yeux fermés. Le Brésilien est en jambe et parvient à lancer Messi face à Lafont qui le prive finalement de son premier but en Ligue 1. Le portier Nantais maintient son équipe à flot et multiplie les sauvetages et entérine les assauts de la « MNM ». Au retour des vestiaires, Nantes pousse Kehrer à l’exploit. L’Allemand s’impose avec autorité et empêche un 1 contre 1 avec Navas. Le gardien Costaricien est finalement exclu à la 65e à la suite d’une sortie non maitrisée aux abords de sa surface. Sergio Rico remplace donc Neymar et s’illustre dans la foulée. Malgré sa bonne entrée, Nantes égalise à la 75e et retrouve espoir. C’était sans compter un nouveau coup de théâtre orchestré par Messi. L’Argentin cherche Bernat mais sa passe est détournée par un défenseur Nantais qui trompe son propre gardien. Enfin, le sextuple ballon d’or termine la fête en beauté en marquant son premier but en Ligue 1 face au virage Auteuil… l’histoire est belle ! Après cette nouvelle victoire (3-1), Pochettino et ses hommes offrent un joli cadeau pour les 30 ans d’Auteuil et peuvent ainsi se pencher plus sereinement sur la grosse affiche de la semaine. Cap sur City !

Les notes Canal Supporters : Navas 4.5 – Hakimi 6, Kehrer 6, Diallo 5.5 , Bernat 5 – Paredes 6 , Verratti 6.5 , Gueye 6 – Messi 6.5, Mbappé 7.5 , Neymar 7.5