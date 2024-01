Dans le cadre de la 5e journée de Ligue des Champions Féminine, le PSG reçoit l’Ajax d’Amsterdam ce mercredi à 21h. Sur la pelouse du Parc des Princes, les filles Rouge & Bleu auront l’occasion de se qualifier pour le tour suivant.

Actuellement deuxièmes du groupe C en UEFA Women’s Champions League, les joueuses de Jocelyn Prêcheur s’apprêtent à recevoir les premières, l’Ajax, au Parc des Princes, ce mercredi à 21h. Une rencontre qui pourrait être synonyme de qualification pour le tour suivant, et pour laquelle Grace Geyoro et ses coéquipières pourront compter sur le soutien des supporters Rouge & Bleu. En plus du soutien dans les travées de l’antre du PSG, les féminines parisiennes auront certainement les mots de David Beckham qui résonnent dans leur tête. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain était de passage au Campus PSG et en a profité pour tenir un discours à la section dirigée par Angelo Castellazzi. Une séquence diffusée sur les réseaux officiels du club de la capitale : « Nous savons tous à quel point la Ligue des Champions est importante. J’ai eu beaucoup de chance de jouer la Ligue des Champions, et de la gagner avec Manchester United. Mais ce n’est jamais une compétition facile à jouer. Et ce n’est jamais une compétition facile à gagner. Il n’y a pas de secret pour la gagner, si ce n’est d’être une équipe soudée. C’est la chose la plus importante. Même avec l’équipe de Manchester United en 1999, beaucoup d’entre vous n’étaient probablement pas nés à cette époque (sourire ; NDLR), nous n’étions peut-être pas l’équipe la plus forte du jour, mais la force que nous avions en tant qu’unité et tant qu’équipe et la cohésion de l’équipe, c’est ce qui nous a permis de gagner le match et de remporter la Ligue des Champions« , a déclaré l’ex international anglais.

Toujours au Campus PSG devant les Féminines Rouge & Bleu, David Beckham a poursuivi sur la rencontre face à l’Ajax : « Je sais que ce sera un match difficile, car nous savons tous que l’Ajax a l’habitude de faire venir de grands joueurs et une grande équipe. Mais tout est possible, le plus important est d’être ensemble. Concentrez-vous. Vous le savez tous, vous ne seriez pas à ce poste ni dans ce club si nous n’aviez pas ça. C’est une grande opportunité pour vous. Je pense que ce sera une grande occasion, vous devriez en profiter car jouer la Ligue des Champions n’est jamais pris à la légère. C’est la compétition des clubs la plus prestigieuse du monde. Si vous progressez, elle peut être très gratifiante, et les souvenirs resteront à jamais gravés dans votre mémoire. Profitez-en, et bonne chance« , a conclu l’ancien numéro 32 du PSG.