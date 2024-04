PSG Féminin : Paulina Dudek rempile jusqu’en 2026

En restant concentré sur sa fin de saison, le PSG Féminin prépare d’ores et déjà sa saison prochaine en sécurisant l’avenir de Paulina Dudek. La défenseure centrale polonaise a paraphé un nouveau contrat avec le club de la capitale jusqu’en 2026.

Dans l’effectif de Jocelyn Prêcheur, Paulina Dudek fait office de joueuse cadre. Au PSG depuis janvier 2018, la défenseure de 26 ans a disputé 111 rencontres en Rouge & Bleu pour un total de 12 buts. Dans son armoire à trophées personnelle, la Polonaise compte avec le Paris Saint-Germain deux titres en Coupe de France (2018 & 2022), ainsi qu’un titre en D1 Arkema (2021). A l’échelle internationale, Paulina Dudek étale son expérience acquise sous les cieux parisiens en étant capitaine de la sélection polonaise, et comptant 46 sélections et 7 buts. En août dernier, la numéro 4 du PSG a été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, mais preuve de la confiance en interne, le club de la capitale, sur son site officiel, « se réjouit d’annoncer la prolongation du contrat de Paulina Dudek pour deux années supplémentaires » et « félicite Paulina pour cette nouvelle prolongation et espère la voir retrouver rapidement la compétition sous la tunique Rouge et Bleu« .