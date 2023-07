PSG Féminin : Reprise de l’entraînement au Camp des Loges

Après la reprise du groupe de Luis Enrique, le PSG entame désormais sa reprise du côté des féminines également. En effet, les joueuses de Gérard Prêcheur ont retrouvé le chemin de l’entraînement collectif ce lundi 18 juillet, dans un nouveau terrain de jeu également.

A trois jours du début de la Coupe du Monde féminine 2023, les joueuses du Paris Saint-Germain ne participant pas à la compétition ont retrouvé le chemin de l’entraînement. Pour cette nouvelle saison en Rouge & Bleu, le groupe de Gérard Prêcheur s’installe dans un nouveau centre d’entraînement pour les six prochains mois : l’historique Camps des Loges. En début d’année civile 2024, les féminines rejoindront le Campus PSG de Poissy (78). La reprise de l’entraînement s’est donc faite sans les internationales, mais avec la présence de Marie-Antoinette Katoto avec le reste du groupe. En ligne de mire ? Les premières rencontres amicales estivale face au Havre le 12 août prochain, au PSV Eidhoven le 18 août et enfin face à Montpellier le 25 août. A la fin de ce mois, entre le 28 et 31 août, les féminines du PSG iront disputer l’Amos Women’s French Cup 2023 à Colomiers.

Les féminines du PSG ce mardi 18 juillet au Camp des Loges (Image : psg.fr)

La premier rendez-vous officiel pour les filles du Paris Saint-Germain sera le 10 septembre face à l’Olympique Lyonnais à l’occasion du Trophée des Championnes sur la pelouse du Stade de l’Aube à Troyes. Une semaine plus tard, la D1 Arkema reprendra ses droits avec une première étape en Gironde face à Bordeaux pour le PSG. L’intégralité des photos de la reprise de l’entraînement est à retrouver sur le site officiel du Paris Saint-Germain.