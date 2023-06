Le PSG Féminin avance sur son mercato et fait face à un dossier important de prolongation de contrat. En effet, Kadidiatou Diani arrive à la fin de son bail et semble mettre la pression sur le Paris Saint-Germain afin de clarifier la situation autour de son avenir.

Avec la blessure de Marie-Antoinette Katoto, la section féminine du PSG a pu compter cette saison sur une Kadidiatou Diani en grande forme. L’attaquante des Bleues a inscrit pas moins de 17 buts en D1 Arkema, faisant d’elle la meilleure buteuse du championnat féminin national. Au terme de cette grande saison sur le plan individuel pour la numéro 11 du Paris Saint-Germain, le dossier de son avenir s’ouvre. En effet, la native d’Ivry-sur-Seine (94) arrive en fin de contrat le 30 juin prochain, après six années passées sous les cieux parisiens. Si la possibilité de voir Kadidiatou Diani quitter le club de la capitale existe, l’internationale française continue de faire planer le doute et mettre la pression à sa direction. Dans un entretien accordé à l’AFP, l’attaquante parisienne a fait savoir, qu’afin de poursuivre l’aventure en Rouge & Bleu, il faudra répondre à ses attentes : « Avant d’officialiser quoi que ce soit, il faut qu’il y ait quelque chose de concret, que je signe. J’attends d’être sûre à 100%« , a-t-elle déclaré, en se disant « prête à quitter le navire » si elle n’obtient pas de garanties sur le projet du PSG.

La pression est mise

Selon une source proche des négociations relayée par nos confrères d’RMC Sport, Kadidiatou Diani « dispose de trois options pour son avenir […] un départ à Chelsea, une arrivée à Lyon, ou une prolongation de contrat au PSG« . Dans sa réflexion, l’internationale française a confié à l’AFP : « Aujourd’hui, je suis sûre à 99% de ce que j’ai envie de faire et surtout d’où je veux aller l’année prochaine. J’ai une décision à prendre très rapidement, j’espère avant la Coupe du Monde. Mais dans ma tête, je suis sereine« . Si les projets qui lui sont proposés seraient similaires, le PSG de son côté assure tout faire « pour garder Kadidiatou Diani la saison prochaine« . Toujours au cours de cet entretien avec l’AFP, la meilleure buteuse de la saison en D1 Arkema a tenu un discours en mettant une pression explicitement à ses dirigeants : « Je pense qu’ils peuvent faire mieux. Ce n’est pas pour rien si on n’a pas de titres comme la Ligue des Champions […] si je suis amenée à rester là-bas (au PSG ; NDLR) j’aurais forcément besoin de garanties« . Si Chelsea est dans la course, le championnat d’Angleterre pourrait attirer Kadidiatou Diani : « L’Angleterre ? Un championnat assez attirant […] Il y a beaucoup d’impact, d’enjeu, c’est ce que j’aime […] Je suis arrivée à un stade où j’ai 28 ans, j’ai fait toute ma carrière en France. Pourquoi ne pas aller voir à l’étranger? En tout cas, je suis prête à quitter le navire« .