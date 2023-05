Ce dimanche soir (21h sur Canal Plus) au Parc des Princes, les Féminines du PSG disputent un match ô combien important face à l’Olympique Lyonnais dans la course au titre. Et avant cette rencontre, le directeur sportif, Angelo Castellazzi, a été interrogé sur le projet parisien.

Cette journée de dimanche sera particulière pour le PSG. Si l’équipe masculine a une chance d’être officiellement champion de France, la section féminine peut jouer un mauvais tour à l’Olympique Lyonnais dans ce sprint final. Avec trois points de retard sur le leader, les Parisiennes doivent l’emporter pour occuper la tête du championnat avant un ultime match à Soyaux la semaine prochaine. Et avant cette rencontre capitale, le directeur sportif de la section féminine, Angelo Castellazzi, a accordé un entretien au quotidien Le Parisien où il est notamment question du projet parisien et de l’avenir de certaines joueuses importantes. Extraits choisis.

Est-ce une saison ratée sans titre ?

« Ratée, c’est un grand mot. Nous sommes arrivés avant ce match avec la possibilité de gagner le titre. Nous venons de disputer une finale de Coupe de France et nous avons été éliminés en quarts de finale de Ligue des champions avec les circonstances que l’on connaît (une référence aux erreurs arbitrales du match aller et à la blessure de Kadidiatou Diani au match retour). Notre but était de rester compétitif partout, et le but est là. Le PSG aimerait gagner un trophée tous les ans mais nos limites étaient là. Des détails ont fait la différence. On sait qu’on a des choses à travailler, des améliorations à apporter. Mais la saison n’est pas encore terminée. »

Les améliorations à apporter ?

« On doit recruter des joueuses mais aussi donner de la confiance à celles qui sont déjà là. Certaines ont connu des périodes d’adaptation difficiles. Des joueuses importantes ont encore besoin de cette adaptation. Ce n’est jamais facile de changer de pays, de championnat… Donc nous devons nous concentrer sur cela, sur des nouvelles recrues et sur tout le travail déjà effectué cette année. »

Quel staff pour la saison prochaine ?

« Avec moi, avec Sabrina (Delannoy), il n’y a aucun doute. L’entraîneur et le staff, sauf avis contraire de leur part, aussi. »

La prolongation de Kadidiatou Diani, en fin de contrat en juin

« Il est toujours difficile d’assurer quelque chose dont je ne suis pas certain. Une chose est claire : il y a une volonté forte du club de continuer avec elle. Et je ne peux pas me permettre de parler à sa place, mais je pense qu’elle a aussi envie de continuer. Vous savez, et là je parle plus généralement que le cas de Diani, on est dans un moment d’évolution du foot féminin. Certains clubs mettent beaucoup d’argent sur la table. Et les joueuses ne regardent plus que le fait de jouer dans une grande équipe. »

La situation de Laurina Fazer, également en fin de contrat

« Nous sommes dans les discussions. Les deux parties se donnent du temps pour bien réfléchir. Mais on s’est positionnés, et de manière importante, afin de lui montrer la considération qu’on porte envers son potentiel. Pour moi, la chose importante, qu’il s’agisse de l’intendant, de la direction, du staff, c’est l’état d’esprit. Avec toutes les blessures qu’on a eues cette saison, c’est grâce à l’envie d’être là, de travailler pour ce maillot qu’on peut jouer le titre aujourd’hui. On veut poursuivre dans la même direction. »

Une prolongation de Geyoro dans les tuyaux ?

« C’est notre but. On espère lui proposer un nouveau projet à deux. Comme je l’ai déjà dit, il y a plusieurs points importants, dont l’aspect personnel, qui n’est pas le même pour une joueuse de 22 ou de 30 ans. Moi, je veux que les joueuses qui restent ici soient heureuses d’être là et entrent dans le projet. »