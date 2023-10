PSG : Gianluigi Donnarumma convoqué avec l’Italie

Après le match contre Rennes, plusieurs joueurs du PSG se rendront avec leurs sélections nationales respectives. Ce sera le cas de Gianluigi Donnarumma.

Le PSG doit jouer un dernier match, demain soir (20h45, Prime Video) contre Rennes, dans le cadre de la huitième journée de la Ligue 1, avant une nouvelle trêve internationale. Comme à chaque fois, de très nombreux Parisiens seront concernés par les matches des sélections nationales. Titulaire indiscutable dans le but du PSG et de l’Italie, Gianluigi Donnarumma a, sans surprise, été convoqué par Luciano Spalletti pour les matches de qualifications à l’Euro 2024 contre Malte (le 14 octobre à 20h45) et l’Angleterre (17 octobre, 20h45).

A voir aussi : Luciano Spalletti prend la défense de Donnarumma

Toujours pas de Verratti, retour de Moise Kean

Absent de la première liste de Luciano Spalletti, en septembre, en raison de son manque de temps de jeu, Marco Verratti, qui a quitté le PSG cet été pour rejoindre le Qatar, ne figure toujours pas dans cette liste. Même s’il a joué deux matches avec Al-Arabi, son sélectionneur a décidé de ne pas le convoquer. Au contraire de Moise Kean. L’ancien Parisien (2020-2021), auteur d’un bon début de saison avec la Juventus Turin, retrouve la Squadra Azzurra deux ans après sa dernière convocation.

La liste de l’Italie