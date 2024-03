PSG : Grosse étape pour le retour de Presnel Kimpembe

Ecarté des terrains depuis plus d’un an maintenant, Presnel Kimpembe continue de travailler pour effectuer son retour avec le PSG. Dans ce sens, le défenseur international français a atteint une importante étape aujourd’hui.

Absent depuis le 23 février 2023 des suites d’une rupture du tendon d’Achille, Presnel Kimpembe s’est vu passer deux fois en moins d’un an par la case chirurgie. Ce jeudi 7 mars, soit plus d’un an après le début de ses déboires, le défenseur central du PSG et titi parisien marque une importante étape dans son processus de retour à la compétition. En effet, dans sa story Instagram, le champion du monde 2018 a retiré sa botte de son pied en la jetant, signifiant ainsi que Presnel Kimpembe marche désormais normalement. En ce sens, sa réathlétisation devrait rapidement démarrer, sans aucune précipitation évidement. Si les nouvelles sont donc bonnes, le joueur ne devrait pas effectuer son retour au cours de cette saison 2023/2024 à en croire ses mots : « Un retour cette saison ? Compliqué, parce que c’est une blessure qui est assez rare dans le football. Compliqué parce que c’est plusieurs mois d’abstinence, de résilience. C’est du travail de l’ombre. Ce n’est pas tout le monde qui voit ça et qui peut le comprendre. Mais je reste concentré sur mes objectifs. Le plus important c’est de revenir bien, à 100%« , a-t-il confié au micro du podcast Café Filtre.

Pour rappel, initialement en fin de contrat à la fin de cette saison, Presnel Kimpembe a prolongé avec le Paris Saint-Germain au mois de décembre dernier pour un bail qui s’étend désormais jusqu’en juin 2026.