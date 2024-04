Pour le compte de la 31e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG accueille Le Havre pour un match qui pourrait être un tournant de la saison. La LFP a désigné l’arbitre de la rencontre.

Ce mercredi soir (19h sur Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse du FC Lorient pour le compte de son match en retard de la 29e journée de Ligue 1 Uber Eats. L’occasion de valider son douzième titre de champion de France de son histoire en cas de victoire ou match nul du LOSC à 21h sur la pelouse de l’AS Monaco. Après cette rencontre, les hommes de Luis Enrique prépareront la 31e journée de L1 avec la réception du Havre ce samedi 27 avril (21h sur Canal +). Cette rencontre face aux Normands pourrait également être le match du sacre si les Monégasques parviennent à s’imposer ce mercredi soir face aux Lillois. Pour l’occasion, la Ligue a désigné l’arbitre de la rencontre, et Willy Delajod sera au sifflet de PSG / HAC. L’arbitre de 31 ans croisera le chemin du Paris Saint-Germain pour la cinquième fois de la saison après PSG 4 – 0 OM (J6), SDR 0 – 3 PSG (J12), LOSC 1 – 1 PSG (J16), PSG 2 – 2 SDR (J25). Willy Delajod sera assisté par Erwan Finjean et Philippe Jeanne. Le rôle de quatrième arbitre sera assuré par Thierry Bouille, quand Yohann Rouinsard et Stéphane Bré officieront à la VAR.