PSG / HAC – Les notes des joueurs parisiens dans la presse

Hier soir, les joueurs du PSG ont concédé le nul contre le Havre pour le compte de la 31e journée de Ligue 1 (3-3). La plupart des Parisiens ont été en difficulté, hormis Bradley Barcola, Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé.

Quatre jours avant de se déplacer à Dortmund pour y défier le Borussia en demi-finale aller de la Ligue des champions, le PSG recevait – au Parc des Princes – Le Havre dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé de réaliser un nouveau large turn-over, avec dix changements par rapport au onze aligné à Lorient mercredi soir. Les « remplaçants », qui auraient pu marquer des points en vue de la rencontre en Allemagne, ne l’ont pas fait. Titulaire à la pointe de l’attaque, Randal Kolo Muani a reçu la plus mauvaise note d’un joueur du PSG dans le Parisien et L’Equipe (3 et 2). Le quotidien francilien indique : « En position d’avant-centre, il a déçu en n’arrivant pas à sortir de la densité. Il est trop court sur un centre de Dembélé (19e) et n’a pas réussi à exister. » De son côté, le quotidien sportif se demande s’il a « touché le fond ? Cela y ressemble vraiment. L’international français a fait des appels mais a touché 17 ballons et n’est jamais apparu connecté à ses partenaires. Quelques relais dos au but ne masquent pas un bilan insignifiant. Sa crise de confiance est terrible. Et se traduit par un manque d’inspiration sur les rares situations dont il dispose (centre de Dembélé). »

A voir aussi : Officiel – Warren Zaïre-Emery prolonge au PSG

Danilo Pereira aussi en souffrance

Les deux quotidiens ne sont également pas tendres avec Danilo Pereira, qui hérite d’un 3 dans Le Parisien. « Dans tous les mauvais coups, il a sombré ! » et d’un 2 dans l’Equipe. « Une fois n’est pas coutume, le Portugais est passé à côté. Sur l’ouverture du score du HAC, il laisse du champ à son vis-à-vis (19e). Sur le but d’Ayew, il n’est pas assez tranchant et doit l’empêcher de frapper (38e). Il provoque enfin le penalty sur Nego (61e). En difficulté dès que les Normands jouaient en première intention ou mettaient de la vivacité. » Pour les meilleurs joueurs du PSG dans ce match, les quotidiens s’accordent pour nommer Ousmane Dembélé (6 dans l’Equipe, 5 dans Le Parisien), Achraf Hakimi (6 dans les deux quotidiens) et Bradley Barcola (5,5 dans Le Parisien et 5 dans l’Equipe). Pour le quotidien sportif, l’international marocain « positionné très haut, a été irréprochable dans l’engagement, avec un rendu contrasté. Lui aussi n’est pas au marquage sur le premier but (19e) et il a failli en coûter un autre sur une relance ratée (26e). Mais il récupère le ballon sur un contre-pressing pour le but de Barcola (29e) et il est récompensé par un but plein de sang-froid (78e). »