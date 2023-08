PSG Handball : Luka Karabatic prolonge jusqu’en 2025

Le PSG Handball se renforce avec un élément déjà en place : Luka Karabatic. Le Français prolonge avec le club de la capitale jusqu’en 2025. En allant au terme de ce contrat, le pivot aura l’occasion d’écrire une histoire longue d’une décennie en Rouge & Bleu.

Arrivé au PSG au cours de l’été 2015, Luka Karabatic est aujourd’hui capitaine du club de la capitale. Depuis son arrivée sous les cieux parisiens, le pivot français a bien garni son armoire à trophées tant il a remporté huit championnats de France consécutifs ainsi que trois Coupes de la Ligue, trois Coupes de France et trois Trophées des Champions en Rouge & Bleu. Un palmarès parisien ponctué par 677 buts toutes compétitions confondues. Un parcours et une expérience récompensée, à 35 ans, par une prolongation de contrat avec le Paris Saint-Germain qui le lie au club jusqu’en juin 2025.

Sur le site officiel du PSG, le manager général de la section handball, Thierry Omeyer s’est exprimé au sujet de cette prolongation de contrat de Luka Karabatic : « Nous sommes très heureux de poursuivre l’aventure avec notre capitaine Luka Karabatic. Par son engagement et son leadership, il incarne parfaitement les valeurs du Club. Au-delà de sa mentalité exemplaire, il fait aussi partie des meilleurs à son poste. C’est une grande fierté de le compter encore parmi nous pour les prochaines saisons et nous sommes persuadés qu’il guidera parfaitement l’équipe dans la conquête de nouveaux trophées« . Le joueur et capitaine parisien s’est également exprimé sur le site officiel du club de la capitale, faisant part, entre autre, de sa fierté : « Je tenais vraiment à poursuivre ma carrière au Paris Saint-Germain. Je m’épanouis pleinement au sein de cette équipe et je suis fier d’en être le capitaine aujourd’hui. Nous avons fait preuve d’une grande force collective et de beaucoup de détermination tout au long de la saison pour défendre nos couleurs. L’objectif est de conserver le même état d’esprit la saison prochaine et de continuer à enrichir le palmarès du Club. J’ai hâte de retrouver les terrains et les supporters, nous aurons encore de grands moments à vivre ensemble« .