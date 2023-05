Après une victoire au match aller (31-27) de quart de finale de Ligue des Champions face à Kiel, le PSG Handball s’apprête à disputer la rencontre la plus importante de sa saison. Au Stade Pierre de Coubertin, Luka Karabatic et ses coéquipiers reçoivent l’équipe de Filip Jícha pour une place au Final Four européen. Le capitaine parisien a accordé un entretien en exclusivité à Canal Supporters.

A 35 ans, Luka Karabatic s’apprête à entamer un virage on ne peut plus important dans sa carrière. Avec ce quart de finale retour de Ligue des Champions qui se profile ce mercredi au Stade Pierre de Coubertin (20h45 sur Eurosport), le numéro 22 du PSG Handball a l’occasion de disputer le Final Four européen et ainsi prétendre au premier triomphe européen en club de sa carrière. Après l’échec de 2017, Luka Karabatic parle d’un « gros combat » qui se tiendra dans l’arène Rouge & Bleu ce mercredi. Après huit saisons au Paris Saint-Germain, le pivot parisien aborde ce quart de finale retour face à Kiel avec méfiance : « C’est un peu piégeux. On est très content d’avoir gagné de quatre buts à Kiel évidemment, c’était un exploit, si on nous avais dis avant le match qu’on gagnerais d’un but on aurais signé tout de suite. L’objectif n’était pas forcément de gagner mais de se donner une chance au match retour. Il se trouve que là on gagne de quatre buts donc c’est un peu inattendu. Donc c’est un peu piégeux, on a la sensation d’avoir fait le job alors que pas du tout, on sait que c’est que la mi-temps du match. J’ai déjà été dans cette position de perdre le match aller à domicile, et derrière ta motivation est décuplée. Je sais que Kiel va arriver avec beaucoup beaucoup d’envie, et que ça va être encore plus dur qu’au match aller, et on s’attend vraiment à un gros gros combat« , a déclaré le pivot parisien au micro de Canal Supporters. Une rencontre qui sera la 18e (7 victoires – 3 nuls – 8 défaites) entre les deux clubs, de quoi apporter une odeur de classique dans cette confrontation : « C’est sur que d’affronter Kiel oui, dans le handball européen c’est ce qu’il se fait de mieux, c’est un club emblématique, une salle emblématique. Jouer Kiel c’est jamais anodin, chaque année c’est aussi une des équipes qui est toujours à abattre, qui est toujours dans les phases finales, qui dispute le titre de champion d’Allemagne, toujours des grands joueurs qui évoluent là-bas, donc forcément c’est toujours particulier d’affronter Kiel, on sait que c’est quelque chose de prestigieux, on a aussi conscience de ça« .

Les différentes passes d’armes entre le PSG et Kiel les saisons précédentes emmènent les deux clubs à construire une vraie rivalité, qui cette année, se dessine comme un tournant pour les Rouge & Bleu, avec une position confortable sur le chemin du Final Four. Pour autant, Luka Karabatic ne parle pas de sentiment de revanche : « Non je n’irais pas jusque-là parce qu’il y a deux ans on les avais battu. C’est dans les deux sens. Mais on étais vraiment méfiants, on savais qu’on affrontais une grande équipe, qui nous avais sorti l’année d’avant donc dans ce sens là on a été vraiment méticuleux dans notre préparation, on a tout fait pour aborder le match dans les meilleures conditions et je pense que ça nous a vraiment aidé dans la construction de cette rencontre et réussir à faire un résultat là-bas. Cette semaine entre les deux matchs est aussi essentielle, on doit continuer à avoir cette même concentration, ce même engagement dans la préparation et essayer refaire un match similaire chez nous. On a une telle motivation pour aller au Final Four, peu importe l’adversaire qu’il y a en face« .

La Ligue des Champions, une obsession pour le PSG Handball ?

Le double meilleur défenseur de Ligue des Champions lors des saisons 2016/2017 & 2017/2018, dans l’antre du PSG Handball, a également évoqué l’objectif que représentait un titre européen pour le club de la capitale, en parallèle à l’obsession que celui-ci représente en football : « Je n’irais pas jusqu’à dire que c’est une obsession, mais c’est un objectif clairement affiché chaque saison. Quand tu joues dans un des meilleurs championnat européen et que tu es champion, forcément derrière c’est un objectif de gagner cette Ligue des Champions. Après on a un format particulier avec le Final Four qui se joue sur un week-end, c’est particulier. C’est très instable, c’est toujours dur. Pour nous l’objectif c’est toujours d’atteindre le Final Four, c’est une première étape. Une fois cet objectif rempli, derrière il peut se passer plein de chose, mais oui in a toujours cet objectif affiché d’essayer de gagner la Ligue des Champions« .

Luka Karabatic (Image : Canal Supporters)

Outre l’actualité chargée de la section Handball du Paris Saint-Germain entre la Ligue des Champions et la fin de saison en championnat on ne peut plus haletante, Luka Karabatic, au micro de Canal Supporters, a également partagé son rapport avec la famille Rouge & Bleu : « Oui j’ai cette sensation d’appartenance, pour moi je suis au Paris Saint-Germain, je suis pas au Paris Saint-Germain Handball. J’ai vraiment cette fierté là. Avoir les mêmes maillots, les mêmes équipements … c’est plus facile. Au handball on a un rival qui est le FC Barcelone et c’est un peu la même situation en football. C’est les mêmes rivalités aussi, tu sens que tu es dans un club omnisports, et qu’il y a le poids de l’histoire et du maillot. Et depuis que les Ultras viennent, ils se partagent entre le Parc des Princes et le Stade Pierre de Coubertin, donc pour nous c’est une chance et c’est une fierté aussi« . Un sujet qui emmène le Français au palmarès long comme le bras à partager son assiduité dans les performances de l’équipe de Christophe Galtier : « Je suis les résultats évidement. Après je suis pas un grand amateur de foot donc je ne vais pas suivre tous les matchs, je vais rarement au Parc des Princes. J’y vais plus pour l’ambiance, parce que je trouve ça génial. Après forcément, toujours un œil sur les résultats et notamment en Ligue des Champions. Mais je pourrais pas donner mon avis tactiquement et techniquement. En tous cas on a tous été déçus qu’ils ne puissent pas aller plus loin. Il y a une super équipe, mais malheureusement ça n’a pas suffit. Mais je sais que chaque années l’équipe revient avec la motivation et à un moment donné ça arrivera« . Certain que le Paris Saint-Germain triomphera sur le continent en football, mais alors, qui de la section handball ou celle du sport le plus populaire au monde fera grimper la capitale sur le toit de l’Europe en premier ? Luka Karabatic a sa petite idée : « (Sourire) Cette année on a plus de chances, on est toujours en course. Après je pense que les deux équipes sont capables chaque année de l’emporter. Je pense que c’est difficile à dire. Le plus important c’est qu’elle arrive, que ce soit le foot, masculin ou féminin, ou nous. On porte le PSG sur le maillot, pour nous ça serait une fierté que ce soit nous ou le football. Apporter ça à la ville de Paris, ça serait génial !«

« Evidement on est très content quand Nasser peut venir nous encourager«

Si dans l’inconscient de beaucoup la section Handball du PSG est isolée, Luka Karabatic insiste et le rappelle : il n’en n’est rien. La famille Rouge & Bleu existe bel et bien, du football (masculin ou féminin), au handball, en passant par le judo en soulignant le récent et onzième titre de champion du monde glané par Teddy Riner à Doha, au Qatar. Cet aspect de club omnisport se traduit parfaitement dans les propos du capitaine de l’équipe de handball parisienne au sujet de sa relation avec le président Nasser Al-Khelaïfi : « C’est un rapport de respect, de reconnaissance aussi, de voir tous les moyens qui ont été mis au handball pour reprendre cette équipe là et créer tout ce qui a été créé ici, au niveau de l’équipe, du staff, des employés du club. Il y a vraiment quelque chose de très beau qui a été créé. C’est vraiment dans ce sens là, du respect et l’envie de continuer à s’inscrire dans cette envie de progresser et d’amener le club le plus haut possible. Evidement on est très content quand Nasser peut venir nous encourager et être là, même si c’est pas toujours le cas, on comprend parce qu’il y a beaucoup d’engagements et beaucoup de responsabilités« .

Image : Getty Images

Les couleurs Rouge & Bleu seront portées par ailleurs lors des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Une étape que Luka Karabatic, à 35 ans, n’a évidement pas omise dans son calendrier à long terme et pour la suite de sa carrière : « C’est une année chargée l’an prochain je l’espère. Il faudra déjà pour moi, finir cette saison de la meilleure des manière, ça a été long. On a eu beaucoup de départs à l’intersaison, l’équipe a énormément évolué, il a fallu repartir sur un nouveau cycle et là aujourd’hui on est bien placés en Ligue des Champions, on est bien placés en championnat, on va essayer d’aller chercher nos deux objectifs majeurs, c’est ça le plus important. Après avec l’Equipe de France l’année 2024 va être particulière avec deux compétitions, cette possibilité de disputer les JO à Paris, c’est clairement un objectif, j’espère pouvoir être en bonne santé et pouvoir les disputer et pour moi ça serait un aboutissement. Pouvoir disputer les Jeux Olympiques chez sois ça serait incroyable. Mais pour moi, ça passera par une bonne saison avec Paris, de bonnes performances, et essayer de finir à Paris l’été prochain ça serait génial ! Après j’espère jouer encore quelques années, c’est pas pour moi la dernière saison. J’ai encore beaucoup d’envie et de motivation, je me sens bien« .

Palmarès de Luka Karabatic

En club : 12 Titres de champions de France – 7 Coupes de France – 6 Coupes de la Ligue – 5 Trophées des Champions – 1 Finale de Ligue des Champions

En sélection : 1 médaille d’Or européenne – 2 médailles d’Or mondiales – 1 médaille d’Or olympique – 1 médaille d’argent olympique – 1 médaille de bronze européenne – 1 médaille de bronze mondiale – 1 médaille de bronze junior européenne

Individuel : 2 fois meilleur défenseur de Ligue des Champions – 1 fois meilleur défenseur du championnat de France

Mehdi Houzirane & Antoine Ronté