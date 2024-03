PSG – Inquiétude autour de Bradley Barcola

Titulaire avec l’équipe de France Espoirs ce vendredi, Bradley Barcola a dû quitter ses partenaires après 25 minutes de jeu face à la Côté d’Ivoire en se tenant l’arrière de la cuisse. L’inquiétude grandit à quelques semaines du quart de finale aller de Ligue des champions face au FC Barcelone (10 avril).

Devenu un titulaire en puissance sous Luis Enrique, Bradley Barcola traversait cependant une période creuse depuis quelques semaines avec le PSG. Et l’ailier de 21 ans pouvait profiter de cette trêve internationale pour retrouver confiance. Titulaire ce vendredi dans le onze de l’équipe de France Espoirs à Châteauroux pour affronter la Côte d’Ivoire en match amical (victoire 2-3 des Bleuets), l’attaquant des Rouge & Bleu a malheureusement dû quitter ses partenaires après 25 minutes de jeu, en se tenant l’arrière de la cuisse gauche après une accélération. Une mauvaise nouvelle dans le sprint final qui attend les Rouge & Bleu après cette coupure internationale.

🚨 Bradley Barcola est sorti sur blessure avec les Bleuets. Le joueur semble touché à l’arrière de la cuisse gauche 🤕🇫🇷



On rappelle que le PSG affrontera le FC Barcelone dans 19 jours pic.twitter.com/pCN6nD9jip — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 22, 2024

Bradley Barcola quitte le rassemblement des Bleuets

Après la rencontre, le sélectionneur des Bleuets, Thierry Henry, ne cachait pas sa désolation suite à la blessure de Bradley Barcola et ne peut donner plus de précisions sur l’indisponibilité de l’ancien Lyonnais, dans des propos rapportés par RMC Sport: « C’est venu d’un coup. J’ai eu un petit moment de flottement car on fait vraiment attention à tout. On essaie de pas mettre les mecs en difficulté. Kalimuendo a un souci à un mollet, il jouera contre les États-Unis. Barcola n’avait rien et c’est énervant. On sait les échéances qu’il a avec le PSG. Il n’y avait pas de problème avant le match. On ne met jamais les mecs en danger. Une blessure peut arriver à tout moment », a déclaré le sélectionneur des Bleuets en après-match. Un pépin physique qui intervient donc au plus mauvais des moments dans un calendrier intense, même s’il faudra attendre le premier diagnostic des médecins pour connaître la durée d’indisponibilité du joueur. En attendant, Bradley Barcola a logiquement quitté le rassemblement des Bleuets et ne disputera pas le deuxième match amical face aux Etats-Unis.

De son côté, L’Equipe précise que l’attaquant parisien passera ses premiers examens ce samedi matin à Châteauroux, avant de probablement rentrer à Paris. « Il ratera les prochaines échéances du PSG contre l’OM, Rennes et Clermont. Pour revenir à temps avant le FC Barcelone en Ligue des champions (10 et 16 avril) ? Les résultats médicaux livreront une première réponse », conclut le quotidien sportif dans son édition du jour.