C’est un match à fort enjeu qui attend le PSG ce soir (21h, RMC Sport 1, Téléfoot) dans un Parc des Princes à huis clos. Si Istanbul Basaksehir n’a rien à gagner, si ce n’est un peu de gloire, dans le cadre de la J6 de la phase de groupes de l’UEFA Champions League, il peut fortement nuire au PSG en le battant… Pour faire simple, même si une défaite n’est pas forcément éliminatoire, Paris aura besoin d’un nul pour se qualifier et d’une victoire pour s’assurer la première place de la poule H aux dépens de Leipzig et Manchester United qui s’affrontent en Allemagne. La première place assurerait d’éviter le FC Bayern, Liverpool, Manchester City, Chelsea et probablement le FC Barcelone. Ce n’est pas anodin. Dans cette perspective, Thomas Tuchel surprend en réutilisant le 5-3-2 du PSG lors de la dernière demi-heure à Old Trafford. Neymar et Mbappé seront libres et seuls attaquants. Ils seront appuyés techniquement pas Marco Verratti et Rafinha.

Feuille de match du PSG / Istanbul Basaksehir

Mardi 8 décembre 2020 à 21 heures au Parc des Princes (Paris) – 6e journée du groupe H de l’UEFA Champions League – Diffuseurs : RMC Sport 1 et Téléfoot – Arbitre : Ovidiu Haţegan (ROU) – VAR : Marco Di Bello (ITA) et Maurizio Mariani (ITA)