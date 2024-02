PSG : Kylian Mbappé a annoncé son départ à Nasser Al-Khelaïfi

Au lendemain de sa victoire face à la Real Sociedad, le PSG voit une véritable bombe tomber sur son microcosme médiatique. En effet, selon différentes sources, Kylian Mbappé aurait annoncé son départ à son président Nasser Al-Khelaïfi.

Le dossier qui trouble l’espace médiatique du Paris Saint-Germain depuis maintenant plus d’un an pourrait toucher à sa fin. En effet, alors qu’il arrive en fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé aurait annoncé son départ à Nasser Al-Khelaïfi. Les derniers échos de la presse évoquaient ces derniers jours une volonté de l’attaquant de rejoindre le Real Madrid, sans pour autant avoir mis au courant son président. Au lendemain de la victoire (2-0) face à la Real Sociedad en huitième de finale aller de Ligue des Champions, les nouvelles vont toutes dans le même sens : Le président du PSG a été mis au courant par Kylian Mbappé lui-même : le joueur quittera le club de la capitale à la fin de la saison. C’est en tous cas ce qu’affirme Fabrice Hawkins qui précise tout de même que si « le Real Madrid est le grand favori pour l’accueillir, rien n’est signé pour le moment« . Dans la foulée, le spécialiste du mercato, Fabrizio Romano avance la même information avec ses précisions : « Les conditions du départ ne sont pas encore entièrement convenues mais il va quitter Paris cet été. Kylian n’a pas encore rempli ses engagements envers le club« . Le journaliste italien ajoute : « La décision est confirmée à 100% puisque Nasser Al-Khelaïfi en a été informé aujourd’hui. Le PSG et Mbappé communiqueront ensemble sur le départ de Kylian dans les prochains mois. Le Real Madrid continue de travailler sur l’accord avec Mbappé en toute confiance pour y parvenir« .

🚨🚨 CONFIRMATION : Kylian Mbappé a annoncé à Nasser al-Khelaifi qu’il quitterait le club cet été 👋



De l’autre côté de La Manche les informations affluent également concernant l’avenir de Kylian Mbappé. En effet, notre confrère pour The Athletic, David Ornstein, affirme la décision de Kylian Mbappé de quitter le Paris Saint-Germain libre cet été. Pour aller au bout de l’opération et de ce départ annoncé saison après saison, les conditions ne seraient pas encore réunies. Si la star française quitte le PSG cet été, le club de la capitale économisera 200 millions d’euros par an et orientera sa politique sportive et de recrutement vers des jeunes et un collectif. Un écho autour de la suite du projet des dirigeants parisiens confirmé par Florian Plettenberg, journaliste allemand pour Sky Sport qui évoque également la volonté de poursuivre avec des jeunes joueurs de haut niveau, en précisant par ailleurs que des signatures seraient d’ores et déjà prêtes.