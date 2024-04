Ce mercredi, le PSG s’est incliné (2-3) face au FC Barcelone pour son quart de finale aller de Ligue des Champions. Dans les analyses après la rencontre, Kylian Mbappé n’a pas été épargné par les critiques. Malgré son non-match, l’attaquant français s’est rendu en Suisse pour assister à un salon de l’horlogerie.

Au lendemain de la défaite du PSG face au FC Barcelone, le numéro 7 parisien s’est fait davantage remarqué lors du salon de l’horlogerie Watches and Wonders à Genève que sur la pelouse du Parc des Princes. Evidemment, Kylian Mbappé était l’invité de l’évènement en tant qu’ambassadeur de la marque Hublot, et sa présence en Suisse avait pour but principal de présenter une nouvelle montre connectée de la marque, permettant de suivre les matchs de l’Euro 2024 en Allemagne l’été prochain. Sur son compte Instagram, la marque Suisse s’est félicité de la visite de Kylian Mbappé qui a pu découvrir les nouveautés et s’immerger dans « l’Art de la Fusion ». Concernant l’état d’esprit de l’attaquant du PSG, sans grande surprise pour une sortie publique, le sourire était au rendez-vous, au même titre que les caméras. Selon les indiscrétions d’RMC Sport, le capitaine des Bleus s’est prêté au jeu des autographes, a salué les enfants présents sur place, avant de déambuler dans les allées du salon. Cependant, Kylian Mbappé n’a pas pris la parole, et ne s’est donc pas exprimé au sujet de son actualité et cette défaite face au FC Barcelone.

Après un match complètement raté ce mercredi, Kylian Mbappé sera on ne peut plus attendu mardi 16 avril prochain (21h sur Canal +) sur la pelouse du Stade Montjuic de Barcelone, pour le match retour des quarts de finale.