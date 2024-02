Le dîner organisé à l’Elysée ce mardi soir a fait parler du PSG. En effet, convié par le président Macron, Kylian Mbappé était de la partie, avec Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani.

Accueilli en grandes pompes sur le parvis de l’Elysée par Emmanuel Macron et Tamim ben Hamad Al Thani, Kylian Mbappé semblait au cœur de ce dîner à l’Elysée, qui avait pour but des entrevues géopolitiques initialement. Cependant, la présence de l’attaquant du PSG a attiré les regards de la planète football. Si le champion du monde 2018 semble être promis à un destin au Real Madrid, tout ne serait pas encore ficelé selon … lui-même. En effet, quelques indiscrétions seraient parvenues à sortir des murs du palais de l’Elysée selon RMC Sport. Ces derniers affirment que le numéro 7 du Paris Saint-Germain n’aurait pas échappé aux questions quant à son avenir, en y répondant que rien n’est fait à ce stade. Cependant, son départ du club de la capitale acté, l’Emir du Qatar Tamim ben Hamad Al Thani aurait souhaité « bonne chance » lors d’un cours échange.