Une nouvelle fois titulaire lors de la victoire du PSG contre Lyon dimanche soir (0-1), Marco Verratti est sorti sur blessure à la 65e minute, remplacé par Nordi Mukiele. C’est lors d’un duel avec l’ancien parisien Moussa Dembélé que le milieu de terrain a été touché. Convoqué avec l’Italie, il a dû déclarer forfait pour les deux matches de Ligue des Nations de la Squadra Azzurra. Dans un communiqué médical, les Rouge & Bleu ont indiqué que Verratti était victime d’une contusion avec hématome profond du mollet gauche. Partenaire du PSG, la clinique Aspetar a expliqué la blessure de l’ancien de Pescara.

Une absence qui peut s’étendre d’une à quatre semaines

Le numéro 6 du PSG a subi une ecchymose profonde et un hématome au muscle du mollet gauche. Dans le détail, il a du sang sous la peau, souffre de gonflement et de ballonnement et de douleur dans la région touchée. « L’étendue de la décoloration de l’hématome reflète généralement la gravité de la blessure« . Selon la taille de l’hématome, la durée d’absence de Marco Verratti peut varier d’une à quatre semaines. « La peau au-dessus de l’hématome peut devenir bleue, puis brune et jaune à mesure que le sang se dissout et est absorbé. Habituellement, cela ne prend que deux semaines, mais peut durer des mois selon la gravité de la blessure. » Aspetar conclut en expliquant que l’international italien suivra un plan de traitement via la rééducation en kinésithérapie et un travail au centre d’entraînement du PSG. Une autre évaluation de sa blessure sera menée prochainement conclut la clinique qatarienne.

نتكلم عن أعراض التورم الدموي في الساق ⁃تلون الدم من تحت الجلد

⁃تورم وانتفاخ

⁃ألم في المنطقة عادة ما يعكس مدى تغير اللون والتورم شدة الإصابة. pic.twitter.com/1BQ064yDiP — إصـابـة | Injury (@iesabah) September 20, 2022