Pour le compte de la 8e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG s’est imposé au Groupama Stadium (0-1) face à l’Olympique Lyonnais. Au cours de la rencontre, Marco Verratti a cédé sa place à Nordi Mukiele à la 65e minute de jeu. L’international italien semblait touché après avoir reçu un coup. Cette hypothèse se confirme avec son forfait pour les prochaines rencontres avec sa sélection nationale. Le PSG a officialisé la blessure en donnant davantage de détails.

C’est lors d’un duel avec l’ancien parisien Moussa Dembélé que Marco Verratti a été touché. L’Italien a donc été contraint de céder sa place. Aujourd’hui, on apprend donc que l’international italien devra également céder sa place pour le rassemblement avec la Squadra Azzurra. En effet, convoqué pour les deux dernières rencontres de Ligue des Nations avec l’Italie face à l’Angleterre (vendredi 23 septembre à 20h45) et la Hongrie (lundi 26 septembre à 20h45). En amont du premier rassemblement international de la saison 2022-2023, Roberto Mancini, sélectionneur transalpin, était présent aujourd’hui en conférence de presse et a confirmé la nouvelle publiquement : « Il a pris un coup, il va rentrer chez lui« .

En plus de cette communication de Roberto Mancini, la nouvelle a également été confirmée par le Paris Saint-Germain sur son site officiel, avec plus de détails. En effet, le club de la capital déclare que Marco Verratti est « victime d’une contusion avec hématome profond du mollet gauche« . C’est une décision collégiale entre les staff médicaux parisien et italien qui permet à Marco Verratti de rentrer à Paris et poursuivre ses soins au Camp des Loges. Le club de la capitale précise : « Un nouveau point sera réalisé prochainement« .