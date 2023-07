Ce matin, on apprenait que le gardien numéro 4 du PSG depuis une saison, Lucas Lavallée, allait quitter le club de la capitale pour rejoindre Dunkerque en prêt. Avant de repartir pour le Nord, où il avait effectué ses premières années de formation au LOSC, le gardien devrait prolonger son contrat avec Paris jusqu’en 2026. De ce fait, un nouveau gardien numéro 4 devrait arriver, il s’agirait de Louis Mouquet, un jeu titi de 18 ans.

Lucas Lavallée est arrivé au Paris Saint-Germain en juillet 2021 en provenance du LOSC pour parachever sa formation, avant de signer son premier contrat professionnel avec le club de la capitale en 2022. La saison passée, le jeune français de 20 ans avait été placé à la quatrième place dans la hiérarchie des gardiens, après Gianluigi Donnarumma, Sergio Rico et Alexandre Letellier. Mais cet été, le portier issu de la formation Rouge & Bleu devrait retrouver ses anciennes couleurs, non pas lilloises, mais dunkerquoises. En effet, le natif d’Armentières, dans la métropole lilloise, avait effectué ses débuts à l’USL Dunkerque avant d’être acheté par le LOSC en 2018, au détriment du rival lensois, aussi sur la piste du gardien de but à l’époque. C’est donc un retour aux sources, sous la forme d’un prêt, pour Lavallée qui devrait tout de même prolonger son contrat avec les Rouge & Bleu avant de rallier les Hauts-de-France. Ce départ pose tout de même la question de la nouvelle hiérarchie des gardiens de buts au Paris Saint-Germain, cette dernière risque d’être chamboulée par rapport à celle de l’année passée.

Louis Mouquet (2004) va donc devenir gardien N.4 https://t.co/dQ8mFm7ufX — Loïc Tanzi (@Tanziloic) July 19, 2023 Twitter : @Tanziloic

Quelle hiérarchie ?

En effet, il persiste toujours la question du prochain numéro 4, mais également du futur numéro 2. Concernant la dernière place de la hiérarchie, Loic Tanzi indique que la place devrait être occupée par un autre titi parisien : Louis Mouquet. Le jeune gardien de but, né en 2004 (18 ans) a commencé sa formation dans le club de la capitale, en catégorie U7. Cette saison, le portier natif de Bayeux a effectué les 7 rencontres de Youth League avec les U19 du centre de formation, mais aussi une rencontre internationale avec l’équipe du Portugal U20, face à la Belgique. Mouquet avait déjà signé son contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain, en juin 2022, le liant au club parisien jusqu’en 2025.

Cependant, avec l’accident de Sergio Rico en mai dernier, la question de la doublure de Gianluigi Donnarumma se pose. Le gardien espagnol ne devrait pas retrouver les cages cette saison, le Paris Saint-Germain en tout cas ne compterait pas sur lui pour le prochain exercice, et serait donc à la recherche d’un numéro 2, capable de concurrencer Donnarumma. Si Keylor Navas est toujours parisien, le Costaricien n’entrerait pas dans les plans de Luis Enrique et devrait s’en aller de la capitale. Hugo Lloris avait été sondé, et serait même ouvert à une aventure parisienne. L’arrivée de l’ancien capitaine des Bleus, en guise de doublure, ferait du bien au club de la capitale, notamment pour la question des quotas UEFA sur les joueurs formés en France. Par ailleurs, Yassine Bounou serait dans les petits papiers des Rouge & Bleu, mais rien de concret.

Hiérarchie provisoire :