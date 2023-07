PSG : Le staff de Luis Enrique officialisé

Cela fait maintenant deux semaines que Luis Enrique a été intronisé comme nouvel entraineur du Paris Saint-Germain. Après une conférence de presse où le technicien espagnol a présenté ses idées de jeu, mais également quelques membres de son futur staff, tout en indiquant que d’autres adjoints devraient arriver, le PSG officialise le staff complet de Luis Enrique pour la saison à venir.

Deux semaines se sont écoulées depuis la conférence de presse d’intronisation de Luis Enrique comme nouveau coach du Paris Saint-Germain. Quatorze jours qui ont vu Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Lee Kang-In, Lucas Hernandez et Cher Ndour débarquer dans la capitale. Une reprise pour les internationaux parisiens en début de semaine et un retour pour les joueurs n’ayant pas évolués en sélection au mois de juin sept jours plus tôt, Luis Enrique a pu déjà mettre en place ses idées de jeu et tester son effectif en amont du match amical contre Le Havre vendredi prochain. Préparer la saison 2023/24 de la meilleure des manières, avec un passage au Japon pour y effectuer trois rencontres de présaison, face à Al Nassr le 25 juilet, le Cerezo Osaka le 28 juillet puis l’Inter Milan le 1er août, voilà l’objectif de l’ancien sélectionneur de la Roja pour les prochains jours. « Il a listé Coupe de France, championnat et Ligue des champions, sans préciser s’il visait ces trois titres dès cette année ou sur l’ensemble de son mandat de deux ans« , indiquait donc RMC Sport hier, après la première séance d’entrainement avec l’effectif parisien au complet. Pour remplir ses objectifs, Luis Enrique sera bien entouré, et le club de la capitale a officialisé l’équipe qui accompagnera l’homme de 53 ans au fil de la saison.

Entre nouveauté et expérience

En effet le Paris Saint-Germain, dans un communiqué officiel sur son site, annonce les adjoints de Luis Enrique. Un mélange de personnes présentes au club depuis un certain temps et de nouveaux, pas si méconnus du technicien espagnol.

– Luis Enrique Martinez Garcia, entraîneur de l’équipe première



– Rafel Pol Cabanellas, 1er entraîneur adjoint : présent aux côtés de Luis Enrique depuis 2011 et l’aventure à l’AS Roma, il est resté avec le technicien espagnol dans chaque clubs/sélections que l’ancien milieu de terrain a pu faire. Il est considéré comme un préparateur physique innovant et rigoureux, à la hauteur de Pintus, le top mondial.



– Aitor Unzue Elorza, 2nd entraîneur adjoint : fils de Juan Carlos (adjoint d’Enrique au Celta Vigo puis au Barça), il a rejoint le coach espagnol lorsque ce dernier était sélectionneur de la Roja. Analyste vidéo de haut niveau, il sera un renfort important pour le club de la capitale.

– Pedro Gomez, préparateur physique : déjà présent sous le mandat de Christophe Galtier, il assistera Rafel Pol.

– Alberto Piernas, préparateur physique adjoint : déjà assistant de Pedro Gomez, sous Galtier au PSG et au LOSC.



– Joaquin Valdes Fonseca, psychologue : présent dans tous les staffs de Luis Enrique depuis 2008, le psychologue du sport a été un élément essentiel du technicien espagnol tout au long de sa carrière. Connu pour toujours avoir eu la confiance des joueurs, et le « secret médical« , c’est un renfort très important pour le PSG.

– Borja Alvarez Buedo, entraîneur des gardiens : nouvel entraineur principal des gardiens, tout droit venu du FC Andorra, il remplace Gianluca Spinelli.



– Jean-Luc Aubert, entraîneur adjoint des gardiens : déjà adjoint de Thomas Tuchel avant l’arrivée de Gianluca Spinelli (sous recommandation de Gianluigi Buffon à l’époque), il avait été coach des gardiens pour la préformation également.