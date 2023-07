PSG : La programmation de la 1ère journée de Ligue 1

Le Paris Saint-Germain est actuellement au Japon et prépare sa saison 2023/24 sous l’égide du nouvel entraîneur parisien, Luis Enrique. Après deux rencontres amicales face au Havre, puis Al-Nassr, trois autres matchs attendent les Rouge & Bleu avant de rentrer dans le vif de sa saison et entamer le championnat. Concernant la Ligue 1 Uber Eats, le programme complet avait été dévoilé il y a près d’un mois, et aujourd’hui la LFP révèle la programmation TV de la première journée.

Lorient, Toulouse, Lens, Lyon, Marseille et Nice, ajouté à la première journée de phase de poule de Ligue des Champions, les mois d’août et septembre vont être chargés pour le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale prépare sa saison 2023/24 au Japon, après avoir battu Le Havre AC 2 buts à 0 et quitter Al-Nassr sur un match nul hier, les Rouge & Bleu doivent encore affronter le Cerezo Osaka (vendredi 28 juillet), l’Inter Milan (mardi 1er août) et Jeonbuk (jeudi 3 août). Après cette préparation et ces cinq matchs amicaux, les choses sérieuses vont commencer et la Ligue 1 Uber Eats va reprendre ses droits. Le premier adversaire du PSG sera le FC Lorient, arrivé dixième la saison dernière, et la Ligue de Football Professionnel a révélé le programme télé de la première journée du championnat français.

⚽️📆 Le PSG affrontera Lorient le samedi 12 août 2023 à 21h00 pour la 1ere journée de la L1 (Canal+ Sport 360 / Canal+ Foot) 🔴🔵 pic.twitter.com/xcEI3QaRn7 — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 26, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Le rendez-vous est pris : le Paris Saint-Germain affrontera le FC Lorient, au Parc des Princes, le samedi 12 août 2023, à 21h. La rencontre sera diffusée sur Canal+ Sport 360 et Canal+ Foot.

Programme détaillé de la J1 de Ligue Uber Eats :

Vendredi 11 août :

OGC Nice – LOSC Lille (21h, Prime Video) *

Samedi 12 août :

Olympique de Marseille – Stade de Reims (17h, Prime Video)

Paris Saint-Germain – FC Lorient (21h, Canal+ Sport 360 & Canal+ Foot)

Dimanche 13 août :