PSG : Le flou qui entoure l’avenir des titis parisiens

Au cours de ce mercato estival, le PSG se montre on ne peut plus actif dans le sens des départs et des arrivées. Des mouvements qui devraient également toucher les titi parisiens. Un point sur l’avenir des jeunes pépites de la formation parisienne.

Ces derniers mois, la direction du Paris Saint-Germain a instauré une nouvelle politique vis-à-vis de ses jeunes sortis du centre de formation, voulant privilégié la qualité à la quantité. Le but étant de favoriser « dans l’avenir l’émergence et l’affirmation de talents en équipe première« , comme le soulignent nos confrères de L’Equipe. Ces derniers affirment que le destin d’Ilyes Housni pourrait s’écrire loin des cieux parisiens. En effet, le jeune attaquant de 18 ans dispose de possibilité du côté de l’Allemagne dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, sans pour autant que l’option de rester en France soit à exclure. Outre-Rhin, il existe également des portes de sortie pour Thimothée Pembélé. Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2024, le latéral droit de 20 ans est placé dans le loft depuis le début de la reprise. La suite de la carrière d’Ismaël Gharbi pourrait ressembler à celle des deux joueurs cités précédemment sur le moyen terme en tous cas. Si les dirigeants parisiens ne comptent pas sur le titi de 19 ans, ce dernier était peu ouvert à l’idée d’être prêté dans un premier temps, et « pourrait finalement se laisser tenter par cette perspective » selon L’Equipe, avec des portes de sortie en France et au Portugal.

Révélation chez les titis parisiens depuis le début de l’été, Noha Lemina ne devrait pour autant pas réussir à se faire sa place dans le groupe de Luis Enique. En effet, comme Ismaël Gharbi, l’ailier de 18 ans n’était pas enchanté à l’idée d’être prêté, mais également ouvert désormais. Nos confrères de L’Equipe affirment que Noha Lemina « devrait être prêté dans les prochains jours« , en soulignant qu’un club de Ligue 1 se serait positionné. Un peu plus dans l’ombre, le jeune gardien de but Mathyas Randriamamy pourrait rebondir en seconde division à Chypre. Face à la réglementation et les limites de prêts autorisés, le PSG se voit dans l’obligation de renoncer à certaines opportunités. En effet les dirigeants parisiens ne souhaiteraient pas prêter Moutanabi Bodiang et Vimoj Muntu Wa Mungu selon les informations de L’Equipe. Le second, dispose des intérêts de Rodez en Ligue 2, La Gantoise en Belgique, et Volendam au Pays-Bas. Bodiang de son coté n’a que très peu de solutions à ce jour. Une opération est tombée à l’eau. En effet, sur le point de rebondir à Caen (Ligue 2), Nehemiah Fernandez-Veliz a vu le deal avorté, mais la seconde division français reste une option pour lui. Pour Kenny Nagera, L’Equipe précise que « tout est ouvert« , un transfert ou un départ libre.

S’ils ont fait le voyage avec le groupe de Luis Enrique, les titis parisiens que sont Serif Nhaga et Ethan Mbappé devraient rester au Paris Saint-Germain. En effet, les deux joueurs, toujours selon L’Equipe, devraient s’entraîner régulièrement avec le groupe professionnel et jouer le week-end avec la catégorie U19, sous les ordres de Zoumana Camara.