PSG : Le groupe pour affronter Le Havre AC

La présaison est lancée ! Les joueurs du Paris Saint-Germain ont repris l’entrainement, avec l’effectif au complet, en début de semaine en préparation de quatre matchs amicaux. Avant de s’envoler pour le Japon samedi, les Parisiens recevront dans leur nouveau centre de Poissy l’équipe du Havre, fraichement promue en Ligue 1 Uber Eats, ce vendredi à 17 h. Le club de la capitale a dévoilé le groupe des hommes retenus par Luis Enrique pour cette rencontre amicale.

Le Paris Saint-Germain est de retour. Après deux mois d’absence des terrains, de spéculations, d’officialisations et de renouveau, le club de la capitale retrouve le chemin du rectangle vert demain. Les Rouge & Bleu reçoivent l’équipe du Havre Athletic Club, tout juste promue en Ligue 1 Uber Eats après avoir terminé premier de deuxième division française. Un retour dans l’Elite après quatorze années passées dans le championnat inférieur, et quoi de mieux pour marquer son come-back que d’affronter le champion de Ligue 1 : le Paris Saint-Germain. Le match aura donc lieu demain, vendredi 21 juillet, à 17 h, sur la pelouse parisienne du Campus PSG, le tout nouveau centre d’entraînement du club de la capitale, à Poissy (Yvelines). Une première rencontre dans ce complexe flambant neuf, mais aussi une première pour les six recrues parisiennes du mercato estival 2023 qui figurent dans le groupe des joueurs retenus par Luis Enrique pour la rencontre face au HAC.

🚨 Le groupe du PSG pour affronter Le Havre avec les 6 nouvelles recrues 🆕 pic.twitter.com/Xou7ZIxIRn — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 20, 2023 Twitter : @CanalSupporters

C’est donc un total de 27 joueurs qui prendront part au match opposant le Paris Saint-Germain au Havre AC. Après bientôt deux semaines d’entrainement, Luis Enrique semble vouloir tester ses joueurs, avant de prendre une décision sur lesquels d’entre eux prendront la route du Japan Tour 2023.

Les six recrues (Skriniar, Asensio, Ugarte, Lee Kang-In, Hernandez et Ndour) du mercato parisiens sont présentes, une bonne nouvelle notamment pour Lucas Hernandez, absent des terrains depuis le mois de décembre 2022. Sont aussi dans le groupe certains joueurs de retour de prêt : Layvin Kurzawa, Julian Draxler ou encore Keylor Navas. Enfin, plusieurs jeunes du centre de formation sont présents dans la liste du technicien espagnol : Serif Nhaga, Ethan Mbappé (qui jouera pour la première fois avec son grand frère, Kylian), Ilyes Housni, Noah Lemina, Timothée Pembélé, Warren Zaïre-Emery et Ismaël Gharbi.

A noter les absences de Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele et Nuno Mendes, blessés, mais aussi celle de Neymar Jr trop juste pour participer malgré son retour aux séances collectives. Carlos Soler ne sera également pas de la partie, l’Espagnol s’était entraîné à part ce matin, et sera donc laissé au repos.

La fratrie Mbappé ensemble à l’entraînement 🤝🇫🇷 pic.twitter.com/jDu3KqDpMS — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 20, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Nul doute que Luis Enrique va faire tourner son effectif, afin de donner sa chance à chacun, notamment aux jeunes. Voici le onze probable que pourrait aligner le coach de 53 ans, à l’occasion de la rencontre de demain :