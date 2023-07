Avec les arrivées de six recrues qui joueront la saison prochaine lors de ce mercato estival, le Paris Saint-Germain doit dorénavant dégraisser son effectif. Plusieurs joueurs ont été placés sur la liste des indésirables, mais d’autres joueurs pourraient prendre le chemin du départ. C’est le cas de Renato Sanches, pisté par l’AS Roma qui souhaite recruter le Portugais en prêt, un mouvement qui avance bien.

Le Paris Saint-Germain enregistre aujourd’hui six recrues, sept si l’on compte Xavi Simons, de retour dans la capitale mais prêté une saison au RB Leipzig. L’effectif s’agrandit, et devrait continuer de croître car Paris souhaite encore recruter au moins deux joueurs. Il est donc logique que le club de la capitale souhaite dégraisser son effectif, en rétablissant le fameux loft, la liste des joueurs jugés indésirables, qui n’entrent pas dans les plans de Luis Enrique la saison prochaine. Des joueurs comme Mauro Icardi, Leandro Paredes ou encore Hugo Ekitike seraient en passe de quitter le club cet été, mais d’autres noms sont invités à partir. C’est le cas de Renato Sanches, qui sort d’une saison noire avec les Rouge & Bleu avec 19 matchs manqués au total sur la saison 2022/23. L’AS Roma est vivement intéressée par le Portugais pour renforcer son milieu de terrain. Le coach de La Lupa, José Mourinho, pousserait pour recruter son compatriote.

Il y a deux jours, beaucoup d’informations sont tombées autour de l’éventualité de voir Renato Sanches évoluer en Italie la saison prochaine. Gianluca Di Marzio indiquait que des contacts avaient lieux entre les deux clubs concernant le Portugais, le pensionnaire de Serie A souhaiterait uniquement un prêt et attendait de voir si le PSG serait enclin à cette option. Les médias français, France Bleu Paris et Le Parisien, avaient confirmé cet intérêt et les discussions autour d’un prêt avec option d’achat, et aujourd’hui c’est au tour de la Gazetta dello Sport, dans son édition du jour, de révéler que les négociations avancent bien entre Paris et la Roma, des signaux favorables concernant un prêt émergent et le club de la capitale ouvrirait bien la porte de sortie à son numéro 18. Le quotidien transalpin indique que ce prêt avec option d’achat, assorti d’un salaire partagé entre les deux clubs, serait en passe d’être conclu dans les prochains jours.