PSG / Le Havre : Le groupe parisien convoqué par Luis Enrique

Ce samedi soir (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus 360), le PSG accueille Le Havre pour le match du titre. Et comme lors des précédents matches, Luis Enrique a laissé quelques joueurs cadres au repos.

Après avoir vu son sacre être retardé de quelques jours mercredi dernier, le PSG a désormais son destin en main pour soulever le 12e titre de champion de France de son histoire. Pour cela, les Rouge & Bleu devront s’imposer face au Havre, à la lutte pour le maintien, dans cette rencontre de la 31e journée de Ligue 1. Et comme lors des matches précédents face l’Olympique Lyonnais et le FC Lorient, Luis Enrique a décidé de faire reposer quelques joueurs cadres.

Quatre joueurs cadres laissés au repos

Ainsi, Gianluigi Donnarumma, Lucas Hernandez, Nuno Mendes et Fabian Ruiz ne sont pas convoqués pour cette rencontre. Laissés au repos lors du déplacement sur la pelouse du FC Lorient mercredi, Marquinhos, Achraf Hakimi, Vitinha, Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola font leur retour dans le groupe. Titulaire face aux Merlus, Senny Mayulu est une nouvelle fois convoqué par Luis Enrique, au contraire de Yoram Zague et Ethan Mbappé. Voici ci-dessous le groupe des 21 joueurs parisiens pour cette rencontre face au HAC.

Le groupe du PSG

Gardiens : Navas, Letellier, Tenas

: Navas, Letellier, Tenas Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Danilo, Mukiele, Beraldo, Skriniar

: Hakimi, Marquinhos, Danilo, Mukiele, Beraldo, Skriniar Milieux : Ugarte, Vitinha, Lee, Soler, Zaïre-Emery, Mayulu

: Ugarte, Vitinha, Lee, Soler, Zaïre-Emery, Mayulu Attaquants : Mbappé, Ramos, Dembélé, Asensio, Kolo Muani, Barcola