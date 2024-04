PSG / Le Havre : les compositions probables

Ce samedi soir (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360), le PSG accueille Le Havre pour valider officiellement son titre de champion de France. Et comme lors des rencontres précédentes, Luis Enrique devrait effectuer une rotation d’effectif.

Ce samedi soir au Parc des Princes, le PSG peut remplir un autre de ses objectifs. En cas de succès face au Havre, dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1, le club parisien peut officiellement devenir champion de France 2024. Mais à quatre jours de la demi-finale aller de Ligue des champions face au Borussia Dortmund, Luis Enrique compte bien poursuivre sur sa rotation d’effectif. Ainsi, les joueurs cadres laissés au repos (Marquinhos, Achraf Hakimi, Vitinha, Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola) face au FC Lorient (1-4) mercredi devraient retrouver le groupe du technicien espagnol.

Marquinhos, Vitinha et Barcola de retour dans le onze de départ ?

Selon L’Equipe, Keylor Navas prendra place dans les buts, laissant ainsi au repos Gianluigi Donnarumma. En défense, Marquinhos et Achraf Hakimi devraient retrouver une place de titulaire. Danilo Pereira pourrait être aligné au poste de défenseur central et Lucas Beraldo en latéral gauche. Au milieu de terrain, deux autres cadres devraient faire leur retour : Warren Zaïre-Emery et Vitinha. Peu utilisé ces derniers temps, Manuel Ugarte a une chance à saisir ce samedi soir. Enfin, en attaque, Randal Kolo Muani pourrait être associé à Bradley Barcola et Marco Asensio. De son côté, Le Parisien voit un onze de départ légèrement différent avec les possibles titularisations de Gianluigi Donnarumma et Carlos Soler à la place de Keylor Navas et Manuel Ugarte.

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Navas – Hakimi, Marquinhos (c), Danilo, Beraldo – Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha – Asensio, Kolo Muani, Barcola

(L’Equipe) : Navas – Hakimi, Marquinhos (c), Danilo, Beraldo – Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha – Asensio, Kolo Muani, Barcola Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma (ou Navas) – Hakimi, Marquinhos (c), Danilo, Beraldo – Zaïre-Emery, Vitinha, Soler (ou Ugarte) – Kolo Muani, Asensio, Barcola

(Le Parisien) : Donnarumma (ou Navas) – Hakimi, Marquinhos (c), Danilo, Beraldo – Zaïre-Emery, Vitinha, Soler (ou Ugarte) – Kolo Muani, Asensio, Barcola Le XI probable du Havre : Desmas – Nego (ou Casimir), Sangante (c), Youté, LLoris, Opéri – Kouziaïev, Targhalline (ou Touré), Kechta – A.Ayew (ou Bayo), Sabbi

Les compositions probables PSG / Le Havre (L’Equipe)