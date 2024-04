Malgré la défaite (2-3) face au FC Barcelone en quart de finale aller de Ligue des Champions, le PSG a joué devant un Parc des Princes des grands soirs à guichets fermés. Parmi tous les supporters présents, dont les 2 000 du parcage visiteurs, un seul pouvait avoir le cœur qui balance … .

Dans un stade plein a craquer et une ambiance des grands soirs au Parc des Princes, le PSG n’a pas su éviter la défaite face au FC Barcelone en quart de finale aller de Ligue des Champions. Pourtant, les supporters parisiens avaient répondu présents avec notamment des tifos exceptionnels et un accueil particulier réservé à Ronaldinho présent dans les tribunes du Parc des Princes. En effet, en avant-match, le Ballon d’Or 2005 s’est rendu au pied de la tribune Auteuil et y a été acclamé. Sur les réseaux sociaux, le Brésilien qui a passé deux ans en Rouge & Bleu a partagé son sentiment autour de sa soirée : « Pour certains, ce n’est qu’un match. Pour d’autres, un résultat… Mais pour moi, c’est une partie de mon histoire footballistique réunie au même endroit, mon endroit préféré ! […] Le terrain, la pelouse parfaite, le son des tribunes, là où tout a un sens. Moi, assis, profitant d’une soirée de pure magie et d’émotion… Vive la Ligue des Champions« .