PSG : Le point médical avant le déplacement à Lorient

Pour le compte du match en retard de la 29e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG se déplace ce mercredi 24 avril (19h sur Prime Video) sur la pelouse du FC Lorient. Une rencontre pour laquelle Luis Enrique pourra compter sur toutes ses forces vives.

Pour son déplacement au Stade du Moustoir, le PSG a l’occasion de remporté le douzième titre de champion de France de son histoire. En effet, en cas de victoire face au FC Lorient et et le soir même (21h sur Prime Video) d’un match nul ou d’une défaite de l’AS Monaco face au LOSC, le sacre pourra être acté. Pour son déplacement en Bretagne, le club de la capitale pourra compter sur un groupe au complet. Dans son point médical du jour, le Paris Saint-Germain évoque le cas de Presnel Kimpembe : « Dans le cadre de sa reprise progressive, Presnel Kimpembe effectue des exercices individuels avec ballon sur le terrain« . Si le défenseur français retrouve le chemin des pelouses du Campus PSG et des sensations avec le ballon, l’autre bonne nouvelle concerne Sergio Rico. Les dernières informations autour du portier espagnol faisaient état d’un retour avant la fin du mois d’avril, et le timing semble être bon : « Sergio Rico effectuera ce jour des examens médicaux obligatoires préalables à une reprise au club« , précise le Paris Saint-Germain sur son site officiel.