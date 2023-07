PSG : Le programme de cette semaine au Japon

C’est aux alentours de 5h du matin (heure française) que le PSG a atterri au Japon ce dimanche afin d’entamer sa tournée estivale. Cette première journée a été animée par un point presse face à un parterre de journalistes, avant d’enchaîner avec le premier entraînement. Le programme de la semaine est désormais connu.

Le répit n’aura été que de très courte durée pour les premières heures du PSG sur le sol japonais. En effet, le groupe de Luis Enrique a très vite retrouvé le chemin de l’entraînement à Osaka, à l’occasion d’une séance à laquelle Neymar a pris part intégralement et y a participé normalement. Un terrain d’entraînement que retrouvera le Paris Saint-Germain dès ce lundi 24 juillet à l’occasion d’une séance ouverte au public et aux médias à partir de 11h45 heures française (18h45 à Osaka). Le lendemain, mardi 25 juillet, les Rouge & Bleu s’entraîneront cette fois-ci à huit-clos à 4h00 heure française (11h à Osaka) toujours sur la même pelouse. Le même jour, à 12h20 en France et 19h20 à Osaka, le PSG affrontera l’équipe saoudienne d’Al-Nassr de Cristiano Ronaldo sur la pelouse du Yanmar Stadium Nagai. Les mercredi 26 et jeudi 27 juillet seront synonyme de travaille intensif pour les Parisiens qui s’entraîneront deux fois par jours, à huit-clos, à chaque fois à 3h45 et 12h45 en France (10h45 et 18h45 à Osaka).

Le dernier jour à Osaka sera donc le vendredi 28 juillet et débutera à 4h du matin heure française (11h heure locale) avec un ultime entraînement à huit-clos avant de retrouver la pelouse du Yanmar Stadium Nagai à 12h20 en France (19h20 à Osaka) afin d’y affronter le club local du Cerezo Osaka. Le Paris Saint-Germain se rendra dans la foulée à Tokyo, et enchaînera des séances d’entraînement à huit-clos les samedi 29 et dimanche 30 juillet au JFA Yume Field.