PSG : Le programme de la semaine

Après une semaine d’entraînement, le PSG poursuit sa reprise en préparation de la saison 2023/2024 dans son nouveau Campus Center à Poissy (78). C’est dans ces équipements et ce cadre flambants neufs que le groupe de Luis Enrique se prépare au quotidien.

Les premiers joueurs a découvrir le nouveau centre d’entraînement du Paris Saint-Germain ont été ceux qui n’ont pas participé aux échéances internationales du mois de juin dernier, les titis parisiens ainsi que les blessés qu’on été Nordi Mukiele, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes ou encore Neymar. Ces derniers sont présents à Poissy (78) depuis le lundi 10 juillet dernier. Par ailleurs, dans ce groupe de joueur qui a d’ores et déjà retrouvé les chemins de l’entraînement, quelques recrues se sont greffé. En effet, Kang-In Lee, Lucas Hernandez, ainsi que Manuel Ugarte ont déjà foulé les pelouses d’entraînement du club de la capitale. Ce lundi 17 juillet, soit sept jours après les premiers arrivés, les internationaux rejoindront et complèteront les groupe de Luis Enrique. Des éléments comme Kylian Mbappé, Achraf Hakimi, Marco Verratti ou encore les recrues Milan Skriniar et Marco Asensio sont attendues. Ces derniers, comme leurs coéquipiers il y a une semaine, devront se plier aux tests physiques dès leur arrivée. Dans le même temps, le reste du groupe sera au repos.

Pas d’entraînement demain pour les Parisiens. Tests physiques pour les internationaux et repos pour les autres. Une seule double séance cette semaine, mercredi. Match vendredi et départ samedi 14h00 pour le Japon #PSG — Loïc Tanzi (@Tanziloic) July 16, 2023 Twitter : @Tanziloic

En ce sens, aucun entraînement n’est au programme ce lundi 17 juillet selon Loïc Tanzi. L’effectif parisien devrait donc se retrouver à partir de mardi. Le lendemain, mercredi, deux séances sont au programme. Jeudi, un entraînement se tiendra normalement avant de disputer le premier match amical de l’été vendredi 21 juillet face au Havre au centre d’entraînement de Poissy (78). Le lendemain, samedi, les joueurs déjeuneront ensemble au Campus Center, avant de prendre l’avion pour la tournée estivale, le Japan Tour 2023.