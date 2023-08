Cet été, le PSG s’est offert Lee Kang-In. Un joueur très peu connu en France mais qui est déjà une star en Corée du Sud.

Cet été, le PSG s’est montré actif avec pas moins de huit recrues. Et les dirigeants parisiens ne comptent pas s’arrêter-là avec en ligne de mire, un ailier droit (Ousmane Dembélé) et un attaquant. Dans la liste des recrues, un nom a pu surprendre, celui menant à Lee Kang-In. L’international sud-coréen (22 ans) n’était pas connu du grand public, lui qui évoluait à Majorque. Mais le club de la capitale aime trouver des pépites peu connu du grand public afin de les faire exploser, comme ça a été le cas pour Marco Verratti en 2012. Même s’il est très peu connu en France, c’est une véritable star dans son pays natal assure Le Parisien. Lors de l’entraînement ouvert au public ce mercredi pour la première journée du PSG en Corée du Sud, Neymar a – comme d’habitude « ovationné, hélé, comme partout dans le monde dès lors qu’il fait trois pas en dehors du terrain. Mais, cette fois, il a partagé la vedette avec l’enfant du pays. »

A voir aussi : Le PSG à Busan : Un séjour express pour la fin de la tournée

Connu depuis l’âge de 10 ans

Le quotidien francilien explique que le nouveau numéro 19 du PSG est connu dans son pays depuis qu’il est enfant. En 2007, alors âgé de 10 ans, il participe à l’émission « Fly Shoot Dori, sorte de téléréalité footballistique où des gamins triés sur le volet s’affrontent sous l’œil de l’ancien international Yoo Sang-Chul. » Cette émission va bouleverser le destin de sa famille avance Le Parisien. Leader de l’équipe victorieuse, l’ancien de Valence est invité à Manchester avec sa mère pour tourner un spot publicitaire avec le Coréen de United Park Ji-Sung. Il restera en Europe, mais du côté de l’Espagne et de Valence. Il a fait un test pour intégrer le centre de formation qui s’avèrera payant.

Une amitié naissante avec Neymar

Une dizaine d’année plus tard, il signe donc au PSG. Le quotidien régional explique « qu’au-delà de l’aspect sportif, Kang-in Lee représente une belle opportunité commerciale pour affirmer la marque PSG en Asie. » Lors de la tournée au Japon, dans la boutique éphémère que le club avait installé à Osaka, ce sont ses maillots qui ont été les premiers en rupture de stock. « Et ce n’est rien comparé à la frénésie des Coréens, puisque à Séoul, il fallait faire une bonne centaine de mètres de queue pour accéder à la boutique. » Au sein de l’effectif du PSG, il a rapidement pris ses marques. Et il s’est très vite lié à Neymar, qui est un de ses plus proches partenaires comme on a pu le voir sur plusieurs séquences sur les réseaux sociaux. Côté terrain, il pourrait retrouver du temps de jeu demain (10 heures) contre le Jeonbuck Motors. Après avoir été touché à la cuisse contre Le Havre (21 juillet), il a participé à l’entraînement collectif normalement ce mercredi.