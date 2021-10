PSG / Leipzig – les compositions officielles

Le PSG affronte ce soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1) le RB Leipzig dans le cadre de la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Après un nul en ouverture contre Bruges (1-1), les Rouge & Bleu s’étaient magnifiquement relancés – au Parc des Princes – contre Manchester City (2-0). Les Parisiens voudront une nouvelle fois s’imposer afin de conserver leur première place et pratiquement éliminer un adversaire dans la course à la qualification en huitième de finale. En effet, une troisième défaite en trois matches pour les Allemands serait quasiment un signe d’élimination.

Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino devra se passer de Neymar et Leandro Paredes – blessés -, Mauro Icardi (raison familiale) ainsi qu’Angel Di Maria, qui purge son dernier match de suspension. Rafinha et Juan Bernat ne sont pas qualifiés. Pour remplacer son numéro 10, Mauricio Pochettino a décidé de titulariser Julian Draxler. L’Allemand sera associé à Kylian Mbappé et Lionel Messi en attaque. Pour le poste de gardien, l’ancien coach de Tottenham, a décidé de titulariser Keylor Navas. Pour la défense, c’est du grand classique.

Feuille de match PSG / RB Leipzig

Troisième journée phase de poules de Ligue des Champions – Mardi 19 octobre 2021 – Diffuseur : Canal Plus, RMC Sport 1 – Arbitre : Marco Guida – VAR : Marco Di Bello